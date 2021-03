“IV Ciclo de piano Ángel Brage”

En este somero resumen de algunas de las temporadas que dieron lustre a este ciclo, reservamos espacio para el cuarto ciclo, que ocupó fechas en el período de primavera de 2002, y que hasta entonces, había conocido los mismos mecenas que lo hicieron posible desde los comienzos, “Castrosua”, “Egasa”, “Televés”, la Fundación Aragüaney, Eduardo Beiras García Martí o Xerardo Estévez por su condición como arquitecto, urbanista y pianista aficionado. Hasta esta cita que ocupará el comentario, disfrutamos del correspondiente programa de mano, independiente de la programación estable del propio Auditorio de Galicia, lo que por sí mismo, daba fe de su independencia como proyecto, a partir de entonces, el ciclo que integra de lleno en dichas programaciones, pero con esa ostensible ausencia de identidad reconocible. Parecería quizás un detalle de menos relevancia, pero los hechos han venido a confirmar lo evidente, y para confirmarlo, la realidad de la temporada pasada, en la que el “Ciclo Ángel Brage”, se repartió entre el concierto de la pianista Varvara, con obras de Mussorgski y Beethoven; el concierto con la “RFG”, dirigida por Pablo González, la pianista Claire Huangci, y la cantaora Mª. J.Pérez, ofreciendo obras de Albéniz, J.C.Arriaga y M. de Falla, con “El amor brujo” o el concierto que Maximino Zumalave dirigió a la “RFG, con Dmytro Choni, al piano, con el “Concierto nº 2, en Fa m. Op. 21” de Chopin, y dos obras de Mendelssohn y F.Schubert. Dudas en este ciclo, que aspira a recuperar su identidad.

Pero sigamos el discurso del cuarto ciclo, que ofreció tres conciertos, comenzando por el del pianista Ingolf Wunder, que venía de ganar el segundo Premio del Concurso Chopin, de Varsovia, por el que habían pasado M.Argerich, K.Zimerman, V.Ashkenazy, M.Uchida y M.Pollini. Intérprete que se había iniciado como violinista, antes de dedicarse definitivamente al piano ya que con 14 años, se estrenó en el Schubert Hall, de la Konzerthaus vienesa. Sus principales escuela habían sido los Conservatorios de Klagenfurt e Linz. Dos años después, se dio a conocer en el Téâtre des Champs-Elisées, parisinos, con el “Concierto nº 3”, de Prokofiev, dirigido por E.Krivine. Vendrán con fortuna sus colaboraciones con formaciones como la “O.C. Amadeus”, la “O.N. de Montpellier”,con Jerzy Semkow, y la visita al “Festival de Piano Roque d´Antheron”, para confirmarse logrando primeros premios en los concursos de Turín (Música Europea); “Steinway”, de Hamburgo; el “Liszt”, de Budapest; “Asti”, en Francia o el “VIN Internazionale”, de Casarza. Recientemente, había realizado una larga gira con la “O.F. de Varsovia”, con Antoni Wit, con otros ganadores del “Concurso Chopin” y a eas alturasm era artista en exclusiva de “Deutsche Grammophon”.

Chopin, en un monográfico, fue el resumen de su programa y entre las obras, el “Nocturno Op. 9/3”, la fijación del franco-polaco en el pianismo de John Field; también el universal “Valse Op. 34, nº 1” (Gran Vals brillante), pieza de concierto en sí misma en su trazado de rondó con una coda grandiosa, pero como curiosidad, el “Bolero en Do M. Op.19” , precisa para un recital de estas características y en esta cita compostelana. Obra que arrastra el título de “Recuerdo de Andalucía” y que remitía a una típica danza hispana del siglo XVIII, escrita en compás ternario. Tipismos ibéricos entremezclados con la tradición de sus propias raíces. En el resto del programa, la “Polonesa-Fantasía Op. 61”, la “Balada nº 4, Op. 52” y el “Scherzo nº 4, en Si M.Op. 54”, que supera en extensión al resto de los que forman el grupo.

Emanuel Ax, tuvo a bien alterar el programa previsto, en el que anunciaba la “Suite inglesa nº 2, en La m. BWV 807”, de J. S.Bach, por otras dos obras, las “Variaciones en Fa m. Hob; XVII/6”, de F. J.Haydn y las “Variaciones Eroica, en Mi b M. Op. 35”, de L.v .Beethoven, compuestas para piano sobre un tema de “Des Geschöpfe des Prometheus”, de las que P.Rattalino comentaría que su novedad, venía por el final alla fuga, así como por los procedimientos contrapuntísticos de la introducción y el canon de la séptima variación. Beethoven comenzaba en esta obra, la recuperación del barroco que será posteriormente una constante de su poética. Obra de un año tan señalado, como 1802, plagado de grandes acontecimientos en su biografía. La segunda parte, se reservó para los ”Estudios sinfónicos Op.13”, de Robert Schumann, colección de variaciones libres en la línea de las “Goldberg”, de J.S.Bach o las “Diabelli” beethovenianas.

Emanuel Ax, había ganado el Concurso Rubinstein, de Tel Aviv, antes de lograr el codiciado “Avery Fischer” de Nueva York, lo que le supuso firmar en exclusiva para el sello “Sony Classical”, con el que realizó grabaciones de Chopin y tríos de piano con yo-Yo-Ma e Itzhak Perlman, con instrumentos de época. Los conciertos de Chopin, los llevó a cabo con la “OAE” y Sir Charles Mackerras y el “Segundo” de J.Brahms, con Bernard Haitink y la “O.S. de Boston”. En esa temporada de 2012, destacaban sus compromisos con la “Berlin P.O.”, la “Royal Concertgebouw”, la “Bayerische Rundfunk”, la “European C.O.”o la “Nacional de Francia”, dirigido por Sir Simon Rattle, Mariss Janson, Vladimir Jurowski, Sir John Elliot Gardiner, Bernard Haitink y Sir Colin Davis. En los homenajes a los bicentenarios de Chopin y Schumann, en colaboración con el “Barbican Center”, de Londres, el “Concertgebouw” y el “Carnegie Hall” y otras orquestas, tuvo la iniciativa de encargar obras a compositores actuales: Thomas Adès, Peter Lieberson y Stephen Prutsman. Ax, se había formado en la “Juilliard School” y con el maestro Mieczylaw Munz,

La guinda del ciclo se la llevó Paul Lewis, quien también nos dejaría un programa dedicado a obras de Schubert, particularmente en dos de sus sonatas, la “Nº16, en La m. D.845” y la nº 14, en La m.D. 784”, arropadas por las “Danzas alemanas D. 783” y el “Allegreto en Do m. D. 915”. El momento de transición en la evolución del instrumento de teclado, desde el clave camino ya de su desplazamiento y a la espera de que generaciones posteriores le recuperen y los fortepianos de Graf. Todo listo y preparado para que el piano romántico, entre al servicio de esta generación que reclamará un mundo sonoro que se hacía incontestable y el propio Schubert sabrá de las posibilidades por descubrir los recursos aportados por las innovaciones que se avanzan de inmediato.

Paul Lewis, estudió con Ryszard Bakst, en la “Chethams School of Music” y con Joan Havill, en la”Guildhall School of Music and Drama”, antes de convertirse en alumno dilecto de Alfred Brendel. Ganó los Concursos de la “Royal Philharmonic” y la South Bank Show Award”, además de un “Diapason D´Or de l´Anée”, en Francia. Posteriormente, obtendría el de la”Academia Musicale Chigiana”, de Siena. Entre 2005/7, interpretó la integral de sonatas beetovenianas, en una serie de concierto por toda Europa, y en 2010, había grabado el “Winterreise”, de Schubert, con el tenor Mark Padmore, con un premio “Grammophon” y pocos meses después, grabó las “Variaciones Diabelli”, de Beethoven, premio del mes para la “BBC Musical Magazine”. Mantenía una estrecha colaboración con el Wigmore Hall, de Londres, en donde actuaba con regular frecuencia. Una relación que le lleva a colaborar con orquestas de primera línea, y en concreto, con la “OSG”, interpretó los conciertos para piano de L.v. Beethoven. Lewis era director artístico del festival anual que se convocaba en Buckinhamshire, de Inglaterra. En aquel período, estaba inmerso en el proyecto titulado “Schubert y el piano:1822/28”, en el que se abordaba trabajos de madurez, por lo que el programa ofrecido, venía muy a tono.