Javier Perianes, director y solista con la “RFG”, en el “Ciclo Ángel Brage”

Concierto dentro de la serie del “Ciclo Ángel Brage”, recibiendo de nuevo a Javier Perianes, como director y solista en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, para una sesión en la que nos ofrecerá el “Concierto para piano y orquesta, en Mi b M. K. 271 (Jeunehomme)”, de W.A. Mozart y el “Concierto para piano y orquesta, nº 3, en Do m. Op. 37”, de L.v. Beethoven. Un Perianes que reconoce la importancia que en su evolución tuvo Daniel Barenboim, desde la asistencia a diversos masters, desde Viena a Berlín o la colaboración con el proyecto del West-Eastern Diwan, con los respectivos ensayos, que redundarán en un gran beneficio artístico. El maestro siempre elogió en él su talento, instruyéndole en todo momento a que cuidase el gusto por el sonido, y la manera en cómo tratarlo, partiendo de la base de que el piano, es un instrumento en el que hay que saber percutir la cuerda con criterio y sensibilidad. Las ocasiones frecuentes en las que coincidió con su admirado maestro, siempre supo estar atento a esos detalles que tenía a gala estimar.

Mozart en el “Jeunehomme- Konzert K. 271”, obra de Salzburgo y cuyo nombre recibe de la producción pianística editada con tal nombre, en parte por una virtuosa francesa Mademoiselle a Jeunehomme, que había visitado poco antes Salzburgo, ofreciendo una gala concertística, durante una gira. Nuestro artista, harto entonces del ambiente de la corte de Colloredo, el encuentro con ella resultó un estímulo irrenunciable , quedando como testimonio esta obra, sobreponiéndose además al gusto del momento, gracias a la riqueza de la forma y a las atenciones otorgadas a un diálogo equilibrado y refrescante, entre el solista y la propia orquesta, manteniendo el carácter sinfónico y las proporciones como elementos destacados, que facilitan al mismo una clara unidad dentro de esa componente tradicional. En un salto de siglo, Olivier Messiaen, comentará que es un salto sobre la muerte , fiel compañera de las veladas mozartianas y que supondrá la iniciación a la verdadera vida.

El “Allegro”, en Mi b M., se distancia del universo galante, en la clara disputa entre solista y orquesta, para llevarnos a una exposición densa en la que encontramos importantes sorpresas como la aparición del solista con un gracejo personal enfocado hacia una recapitulación en un ascenso cromático, tras la parte orquestal. No quedan concesiones a un posible reposo, preparando el alarde de la conclusión con la sorprendente aparición del piano que recupera rasgos en arpegios preparando la conclusión. El “Andantino”, un puro contraste, mediado por la tonalidad menor que parece similar al “Andante” de la “Sinfonía concertante K. 364”, y que algo se observa de un recitativo operístico, por su devaneo que nos traslada a un largo de clara serenidad, en la que la orquesta se muestra como una reconocible oposición. El “Rondó”, sí se acerca al distanciado espíritu galante, en el que el piano, parece tomar un detalle del aria de “Monostatos”, en “La flauta mágica”. Nuevas sorpresas se escucharán manejadas por la imaginación del salzburgués, apostando por un final de atractivo irresistible.

Beethoven y el “Concierto para piano y orquesta n º 3, en Do m. Op. 37”, presentado en el Theater an der Wien, en abril de 1803, en el que ejercía el mismísimo Schikaneder y que para aquella cita, incluía la “Segunda Sinfonía Op. 36”, siendo solista el propio autor, con la partitura todavía incompleta, lo que ocasionaría no pocos problemas. A mayores, la temible sordera como amenaza confirmada. El concierto fue dedicado al rey Luis Fernando de Prusia, en el que se reconocía un apreciable talento como compositor, además de admirador suyo. Un monarca que a su vez, había conocido la docencia de J.L. Dussek, conocido compositor bohemio. El musicólogo C. Rosen, no dudará en encontrar reminiscencias mozartianas en este concierto, siendo el pasaje más notable la imitación de la coda del “K, 491”, en el que el solista interpreta arpegios, tema que resulta poco común, al final del primer movimiento. Además, el músico se salta el “ritornello” final, después de la cadencia, pasando directamente a la coda.

El “Allegro” y “Rondó” finales, suponen estilísticamente un paso atrás recuperando el típico manierismo vienés, que parecía ya postergado en el “Op. 15”. Un “Allegro con brio” que reposa en la típica forma sonata, con una dramática retórica, próxima a un curioso humorismo, modelo de los conciertos de género, que posiblemente pueda parecer plagada de ramalazos pretenciosos. El concierto avanza con el “Largo” que nos ubica en las alturas de las grandes obras maestras, una confirmación evidente del salto cualitativo, en un tiempo dotado de una fascinación propia de una escena de aliento imponente, que sobrecoge al oyente gracias a la ostensible declamación manifiesta en el piano, quizás una traslación de un himno de aire arrebatado, de claro virtuosismo refinado. Un largo final, precede a una seductora aparición final en escalas ascendentes. El “Rondó: Allegro”, es una página agradable y fresca, que más de un analista, encontrará quizá un tanto pintoresco, que nos muestra al Beethoven más apreciable en los aspectos puramente técnicos.