Javier Ruiz: sobre la desigualdad

DURANTE la mañana hablo largamente con Javier Ruiz, uno de los periodistas económicos más prestigiosos de este país. He seguido su trayectoria en los últimos años, tanto en la Cadena Ser como en Cuatro, o, más recientemente, en Las claves del siglo XXI de Televisión Española. Casi diría que, lo que pueda saber de economía, lo he aprendido de él. De escuchar y ver sus presentaciones extraordinariamente detalladas y didácticas. Ahora lo ha vuelto a hacer, pero en forma de libro. Gana el Premio Espasa con Edificio España, el peligro de la desigualdad. Ruiz lo tiene claro: la sociedad se está partiendo. La distancia entre el sótano y el ático del edificio de la economía, del edificio de nuestra sociedad, es cada vez mayor.

Le digo que parece inagotable. Me lo encuentro en muchas partes, en pantallas y ondas, aquí y allá, y, sin embargo, ha encontrado tiempo para este libro de casi 350 páginas, tan didáctico como todo lo suyo. Me dice, entre risas: “es que dormir está sobrevalorado”. Pero con Javier Ruiz no puedes merodear los temas, no puedes sobrevolarlos. Tienes que entrar en los detalles, que, ay, es donde suele estar el diablo. Él lo sabe bien, y no deja resquicio, ni rellano, ni zona común, en este atribulado Edificio España, sin analizar. La conclusión es grave: los pobres son cada vez más pobres, pero los ricos son cada vez más ricos.

Javier Ruiz analiza al menos tres eventos que han generado la situación actual, todos concatenados, todos negativos: la gran crisis de 2008, mil veces glosada, nos llevó de la mano a una década perdida, como él la llama, luego la pandemia nos desconcertó, aceleró nuestras incertidumbres, cada vez más ciclópeas. Y la guerra, la invasión de Ucrania, que parece el ataque final a nuestra estabilidad y a nuestras esperanzas. La guerra que llega a todas partes, y que, dice Javier Ruiz, también “entiende de clases”. Leyendo las páginas clarificadoras y sensatas de Edificio España (Espasa) uno no tiene dudas de que nos encontramos en la tormenta perfecta. Cada uno tiene la suya, pero se diría que hay una tormenta perfecta para todos y para cada uno.

“La pandemia transformó muchas cosas. Por ejemplo, aceleró el teletrabajo”, dice Ruiz. “Empezamos a comprender que el trabajo no es el sitio al que vamos, sino las cosas que hacemos”, subraya. “Pero no todo es positivo, ni mucho menos: las mujeres han descubierto que pueden trabajar en casa y, al tiempo... la casa. Es una sutil depredación salarial: ahora, además, pagamos nuestra luz, nuestra wifi, nuestro ordenador... La gente ahorró más con la pandemia, sí. Pero, ¿quiénes? Los que podían hacerlo”.

La galopante desigualdad es lo que preocupa a Javier Ruiz. “Hay que saber que las políticas sí importan”, deja caer. No todos los edificios del barrio Europa, por así decirlo, están igual: “Francia está reduciendo la desigualdad. Nuestro tradicional ascensor social se ha roto y además los suelos, como dice la OCDE, son ya pegajosos: el 55 por ciento de los hijos de familias pobres mueren pobres”, explica con precisión. “Tenemos un problema cuando la pobreza se hereda: eso no es civilizado. Tenemos un sistema en el que el destino vuelve a estar marcado por la cuna, y, verás, la gente no se resigna, no lo va a hacer... no estamos ahí todavía, no estamos en el conflicto: pero nos dirigimos peligrosamente hacia ahí. ¿Quiénes han pagado estas tres crisis sucesivas? Los pobres, por supuesto”.