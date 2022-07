Johnson y la maldición del ‘brexit’

EN INGLATERRA no se hablaba de otra cosa: dos despedidas. La de Nadal de Wimbledon y la de Boris Johnson del 10 de Downing Street. Muchos se mostraban apesadumbrados por la primera, no tanto por la segunda... Pero he leído también artículos a favor de Johnson. Centenas de articulistas despidieron al premier, la mayoría con palabras de alivio, pero no faltaron los que dijeron que había sido uno de los grandes primeros ministros, como el futuro demostrará (aseguraban), aunque, ay, incomprendido y todo eso.

Parece difícil de defender esta supuesta grandeza, con los datos en la mano. Otra cosa, las formas y el estilo, más criticados incluso que sus logros, si es que han existido. Que fuera un verso suelto (suponiendo que la política sea poesía...) me parece incluso agradable, pues me aburren los políticos poco creativos, seguidores de grises argumentarios y de modas precocinadas.

Pero claro, el exceso de creatividad también se paga. Sobre todo, si implica oleajes, vaivenes, incoherencias. Boris Johnson intentaba encajar todos los golpes (sobre todo el fuego amigo, que tanto se lleva), colocándose para ello en la postura que fuera necesaria. Llega un momento en el que ya no puedes componer la figura, de tanto contorsionismo mediático: otra moda en alza. No se puede galopar a rienda suelta, en la creencia de que todo lo que haga y diga uno merecerá la pena, porque yo lo valgo. El populismo no sólo daña la democracia, sino que la vacía de contenido y la llena de palabrería.

Johnson tenía la voluntad de poder, quizás creada en los años de Oxford, acumulada en tantas experiencias en la elite (así la llaman), pero la voluntad necesita también un plan de acción, algo que no puede convertirse en un conjunto de decisiones erráticas, contradictorias, incluso extravagantes. Johnson comprobó que, incluso desde el Gobierno de un país tan potente, las cosas no iban solas. Podían descarrilar, sobre todo si se aplicaba ese estilo tan populista que podríamos definir como el característico del echao p’alante. Un poco como Trump.

Johnson puede ser un tipo curioso, diferente, políticamente incorrecto. Aunque nada de eso ha jugado a su favor. Pero, sobre todo, tuvo la mala suerte de llegar a la alta política de la mano del brexit, que defendió con encono, hasta el punto de que su vida política reciente se caracterizó por mostrar su distancia con Bruselas. Gran error, como ya se está demostrando.

El brexit ha corroído al partido conservador premier tras premier, por su tozudez, falta de cintura, incapacidad para reconocer errores y poca voluntad para apreciar los signos inequívocos del presente: no ya los de Europa, los de su propio país. Y lo grave es que la solución, de momento, no parece estar tampoco en la oposición.

En las manos del sucesor (parece que hay legión) está lo de mantenella y no enmendalla, algo muy típico de la creciente política pueril contemporánea, que cree poseer la verdad absoluta y dogmática sobre todas las cosas. El brexit es ahora mismo una maldición, no sólo política, sino económica. Tendrán que reconocerlo, aunque duela. A pesar del daño de estos tiempos de guerra, o quizás por ello, la omnipresencia de la política ruidosa, populista y demagógica toca a su fin. Boris Johnson ejemplifica bien la maldición de las políticas erráticas, oportunistas, emocionales y mediáticas.