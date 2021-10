José María Merino, sin límites

ME ALEGRA mucho que José María Merino haya ganado el Premio Nacional de las Letras. Es un hombre para la literatura. No lo he conocido de otra manera. Mis recuerdos sobre él pivotan sobre tres ciudades: A Coruña, León y Madrid. Pero Merino ha viajado a todas partes. Es difícil imaginarlo sin esa pasión libresca, aunque también ha amado mucho el cine. Ha escrito tanto que, cuando coincidimos hace no mucho en A Coruña, le pregunté cuántos libros había escrito. Me dijo que no tenía ni idea. Y que tampoco sabía cuántos le faltaban por escribir. “Simplemente me gusta lo que hago”, me dijo. “Escribo lo que se me ocurre”.

A estas alturas ya sabemos que a José María Merino se le ha ocurrido mucho. Lo suyo es un largo río literario, con sus meandros, sus rápidos, sus afluentes, sus bifurcaciones. Un día lo entrevisté telefónicamente mientras, me dijo, caminaba por Mallorca: la comunicación era mala, él se movía aquí y allá buscando mejor cobertura, y, como la charla se entrecortaba, recomenzamos mil veces. Fui componiendo sus palabras con frases sueltas, como pájaros que llegaban, y entonces me acordé de sus microrrelatos. Se incorporó con gran facilidad a todos los géneros, a todas las formas literarias, y esa es una de las cosas que ahora se le reconocen con el Premio Nacional de las Letras.

De A Coruña, su ciudad natal, tiene sobre todo recuerdos de la infancia. Cada vez que viene, recupera su mapa. “Siempre descubro algo nuevo”, me dice. La vida le llevó a convertirse también en un leonés reconocido, porque se casó en León, y allí mantiene casa. “Mi mujer es una choferesa excelente. Subimos muchos fines de semana, desde Madrid. A veces en tren, que ahora es rápido”, explica. Merino suele aparecer en esa nómina bastante conocida de la literatura leonesa, a menudo asociado a Juan Pedro Aparicio y a Luis Mateo Díez, especialmente. Forman un trío imbatible, sobre todo haciendo ‘filandones’, las veladas narrativas de cuya tradición bebe su literatura, como es natural. Los filandones modernos ya no son frente a la lareira, o junto al fuego, mientras nieva sin tregua al otro lado de la ventana, aunque también. Los tres han llevado esa tradición a Berlín y a Nueva York, por citar dos lugares.

Los caminos literarios de Merino han sido diversos. Pero, tras sus variaciones, late simplemente el oficio de contar. Eso es lo que empuja el escritor. Como el que narra en la noche mientras nieva. Todo sea por atrapar al que escucha. Por suspender la realidad. “La realidad es muy rara”, me dice Merino. “Esa rareza me atrae, en todas sus formas. Me gusta entrar en territorios especiales, de ahí mi afición por lo fantástico y por lo científico. Me gustó descubrir los microrrelatos, porque es lo más intenso que existe. Mis poemas primeros, sin yo saberlo, eran microrrelatos”, dice.

Muy atrás queda la raíz de su literatura, el lugar desde el que tomó impulso. Sus años en América, trabajando para la Unesco. La recorrió y la absorbió. Por eso su pasión por las Crónicas de Indias, que le llevaron a la novela de aventuras. Muchos de sus lectores siguen fascinados con aquel tiempo. Ahora me dice que está asombrado con lo que está pasando con la Historia. “Este es un mundo en el que ya no hay canon. Ahora vale cualquier cosa. Pero no tengo prejuicios. De eso estoy orgulloso. Me apena que la ciencia ficción ya no sea lo que fue. Ya no tiene mucho sentido escribir sobre distopias, porque estamos viendo en una distopía”, explica el flamante Premio Nacional de las Letras y, desde 2009, académico de la lengua.