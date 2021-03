Judicialización política

CUANDO la maquinaria de la Justicia se pone en marcha es imparable. Y ya no sirve hablar de judicialización de la política cuando todas las partes concernidas de una u otra forma se benefician de esa circunstancia en tanto el asunto no queda resuelto. Nadie renuncia al proceso judicial porque, por una parte, dilata los tiempos y permite mantenerlo en el candelero a efectos de victimización, y por otro, porque no se pueden dar más pasos en falso.

La decisión del Parlamento Europeo sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, mantendrá abierta la vía judicial en los dos frentes: en el del Supremo que los reclama para que sean juzgados en España, y la de los propios implicados que recurrirán al Tribunal de Luxemburgo para mantener su situación de inmunidad.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se inclina por recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión prejudicial sobre la ejecución de la euroorden para su extradición y evitar un nuevo revolcón de la Justicia belga, proclive siempre a los presos independentistas.

En tanto se resuelven los procesos judiciales, lo que va para largo, es preciso atender a las consecuencias políticas de la decisión del Parlamento Europeo. La primera es que la decisión se ha vuelto contra las pretensiones de los fugados, que han sufrido un importante revolcón cuantitativo; la segunda señala que sus pretensiones y el procés encuentran cada vez menos eco en el Parlamento Europeo, porque la acusación de persecución política queda desmentida por el simple hecho de que el propio Puigdemont ha sido el cabeza de lista de la candidatura de JxCat en las elecciones del 14-F y ha podido ser elegido parlamentario europeo.

Las consecuencias en la política española pueden ser distintas dado que el levantamiento de la inmunidad se une a la decisión de que los responsables del procés vuelvan a prisión tras el mes de libertad vigilada del que han disfrutado en el entorno de las elecciones autonómicas, dentro de ese juego del ratón y el gato que mantienen las cárceles catalanas dirigidas por el Govern con la Justicia.

Tras esas decisiones simultáneas, desde ERC se amenaza con retirar su apoyo parlamentario a pesar de que desde las dos almas y cuerpos del Gobierno de Pedro Sánchez se apuesta por el diálogo, por volver a la política para resolver cuanto antes el expediente catalán.

La duda sempiterna es si los independentistas quieren alcanzar un acuerdo político mediante la negociación o solo les sirve imponer su hoja de ruta soberanista, tal y como parece derivarse de las negociaciones para formar el Govern con el horizonte de un nuevo referéndum antes del final de la nueva legislatura, y si Unidas Podemos, cuyos europarlamentarios votaron contra el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, juega en el campo de la legalidad constitucional, porque sería conveniente que sus declaraciones contra la judicialización del procés se acompañaran de gestos que confirmen que están en contra de cualquier intento de secesión