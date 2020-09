Jueces sin rey

FELIPE VI no presidirá, por primera vez, el acto de entrega de despachos a la promoción de jueces de la Escuela Judicial. Esta mañana los nuevos jueces recibirán en Barcelona sus títulos sin que el rey esté presente en este acto de relevancia simbólica para quienes acceden a la carrera judicial y quedarán investidos de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No se han dado explicaciones desde La Zarzuela sobre las razones de esta ausencia, que, por lo demás, estaba prevista en la agenda del monarca.

Por otra parte, desde hace unos años, el presidente de la Generalitat no acude a esta entrega de despachos, como sí, en cambio, hicieron sus antecesores. Por lo que no estarán ni el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma, ni tampoco el jefe del Estado. No olvidemos que la Justicia se administra en España por jueces y magistrados “en nombre del rey”, según proclama la Constitución.

No son buenos tiempos para

el poder judicial. A la lamentable situación de bloqueo en que se encuentra la renovación del Consejo General de Poder Judicial se une ahora esta retirada del rey de un acto fundamental que supone el arranque profesional

para los nuevos encargados de impartir justicia en un muy difícil contexto marcado por la pandemia, y que prácticamente en su totalidad irán destinados a juzgados de Cataluña.

No tiene justificación esta

ausencia de Felipe VI. Qué el presidente Torra esté a punto de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, con el clima hostil desplegado en Cataluña contra la figura del rey, no deberían tales circunstancias impedir la presencia real en este acto como estímulo y fortaleza del Estado. Porque, se puede interpretar esta ausencia, por algunos, como un factor de debilidad y claudicación.