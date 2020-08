Jueces versus Justicia

LA vorágine social de los años que nos preceden, en la que la supuesta estabilidad económica daba sentido a toda una vida, se tambalea cuando comprobamos que un minúsculo bicho decide sobre nuestros destinos. El mundo se tambalea con un virus que todo lo contamina, que arruina empresas, destruye vidas, deprime y hace que nos sintamos más vulnerables que nunca.

En todo caso, y ya con anterioridad a esta amenaza casi invisible, nuestros valores humanos, lejos de reforzarse con las bonanzas, seguían una penosa trayectoria descendente hacia un abismo, directamente inversa a la prosperidad económica.

Uno de nuestros mayores valores, que los romanos consideraban un regalo de la divinidad, es la JUSTICIA, entendida como un bien primordial en donde cada ser humano se encuentra en condiciones de igualdad respecto de su prójimo. Estudios científicos han concluido que el concepto igualdad actúa en la misma parte del cerebro que en los estudios sobre primates lo hace la necesidad física de alimento; concluyendo, que ser tratados de forma igualitaria satisface una necesidad básica.

En nuestra sociedad tendemos a identificar, de algún modo, el concepto Justicia con aquellos lugares en donde se aplica la ley, los juzgados, y a menudo confundimos Justicia con resoluciones emanadas de los juzgados; nada más incierto. Puede ocurrir, y es lo deseable, que lo uno se aproxime a lo otro, pero eso es una esperanza casi utópica

Se presupone que en toda sociedad humana la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social actuar de acuerdo con esa concepción; esta noción, que en teoría es innata, se desarrolla socialmente en base a experiencias y vivencias propias, que lo asientan en nuestro cerebro, dando lugar a hombres y mujeres valientes de corazón y nobles de espíritu, o simples mediocres bien formados académicamente.

La justicia, como valor ancestral y con una vincu-lación directa con la madurez y la experiencia está en clara contradicción con nuestro actual sistema de designación de aquellos que, se supone, van a impartirla; personas púberes e ilustradas que previo paso por una oposición le implantan unas puñetas con la creencia de que con ello los convierten en hombres y mujeres justos.

Esa labor de JUECES, que muchos convierten en profesión, resulta ser un trabajo cuya dificultad la aproxima a una quimera. Mi profundo respeto y admiración a alguno de esos hombres y mujeres que me mostraron la bondad y la humildad de la sabiduría, y me demostraron que no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente.

También, a día de hoy, nuestros Tribunales de Justicia se han convertido en un caos, donde el ciudadano, sus representantes, abogados y procuradores son actores de burdel.

El Palacio de Justicia es el fortín de unos cuantos, que sin el menor prejuicio cierran la puerta a la necesidad, la igualdad y la humanidad más elemental.