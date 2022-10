¿Juega Putin a la ruleta rusa?

¿Se atreverá el ‘Hitler del siglo XXI’ a cumplir su amenaza de usar armas nucleares?

¿Cuál va a ser la reacción del exespía del KGB cuando sepa que ya no controla buena parte de los territorios que se anexionó tras los importantes avances de Ucrania? No sólo el presidente norteamericano Joe Biden sino buena parte del planeta se temen que en su desesperación por ganar la guerra intente acabar la partida por la vía rápida apretando el botón nuclear. Un escenario terrible que obligaría a una respuesta internacional y en el que, como en un juego siniestro de ruleta rusa, ya nadie sabría donde explotaría la próxima bomba.

¿Con que pirueta pretende Aragonès mantenerse como presidente catalán tras dejarlo Junts en la cuerda floja? El circo en el que el independentismo convirtió el ejercicio de gobierno en Cataluña está ya acostumbrado a moverse en el más difícil todavía. Pero el no de los de Puigdemont a seguir en el Ejecutivo amenaza ahora con poner a prueba todas las dotes de equilibrista del president para no ir a elecciones. ¿Jugará a la geometría variable para salir adelante? ¿Agarrará la mano del PSC para no caer? Lo veremos en la próxima función.

¿Cuándo cesará la pertinaz sequía que sigue sin dar tregua

a los ríos gallegos ? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.