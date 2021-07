CHEGA hoxe Oriol Junqueras a Galicia para participar, en teoría como un máis, cos trinta membros das delegacións convidadas polo Bloque Nacionalista Galego a celebrar os actos do 25 de Xullo, Día da Patria Galega. Pero o presidente de Esquerra Republicana de Catalunya é algo máis que un símbolo tras converterse en preso político e ocupará un lugar que antes lle correspondía a Arnaldo Otegi. O coordinador de Euskal Herria Bildu agora non é primeiro espada e se estará en Santiago non consta na convocatoria dos nacionalistas galegos.

Nestes momentos entre os defensores das causas dos pobos oprimidos o que destaca é o conflito catalán, o dereito para decidir dunha comunidade que nunca antes pensou nas máis desfavorecidas e que sempre tratou de sacar o maior mollo posible á teta do estado, xa fóra en Madrid ou en Bruxelas, incluíndo o soado tres por cento ao que aludía Pasqual Maragall antes de que o sacasen das súas casillas.

O movemento basco de liberación xa pasou a mellor vida e, pensarán no BNG, mellor deixalos ao carón que en Euskadi agora a maioría de cidadáns consideran que mellor e seguir con España que lanzarse a aventuras que non levan a ningunha parte.

Junqueras, na súa condición de primeira espada, compartirá cartel con Ana Pontón e, a recado, baballoará contra un Estado represor sen caer na conta de que agora hai un Goberno progresista, que chegou a Moncloa co apoio do seu propio partido e dos seus socios cataláns. Iso dá igual.

Hai que seguir soltando bilis e tratar de enganar aos máis ignorantes. Que esa é a clave para acadar algún votos. aNTÓN TRABANCA