Kevin McCarthy y el mazo

HE seguido con bastante estupor la elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La sucesión de votaciones fallidas se convirtió pronto en un culebrón político de consecuencias imprevisibles, aunque, tal y como está el patio global, ya casi nada nos extraña. Tampoco, desde luego, en la muy polarizada política norteamericana que ha derivado, fundamentalmente a causa de las posiciones del expresidente Trump, en una agobiante y peligrosa división de la sociedad de ese país. Las consecuencias de esa deriva en el ejercicio de la política empiezan a hacerse notar. El caso de Kevin McCarthy es aleccionador.

Ya digo que casi nada nos puede sorprender en el contexto internacional. Estamos asistiendo a un creciente dominio de posiciones radicales y autoritarias y a una cierta relevancia de idearios populistas que abogan por una demolición de la necesaria complejidad de las democracias, que suelen perder calidad y efectividad cuando se sumen en el dogma y la simpleza. El asalto al Capitolio, que sigue bajo escrutinio, supuso una línea roja que, sin embargo, no detuvo las aspiraciones de los llamados ‘díscolos’, dentro del partido Republicano. Muy suave y pueril me parece esa palabra. Toda barbarie crea también su escuela, como empezamos a ver.

No hay nada bueno en la humillación que ha sufrido Kevin McCarthy, por más que, tras quince votaciones, quince, empuñe su mazo como speaker (presidente de la Cámara) y recite esa bonita frase sobre su resiliencia y entereza: “yo no me rindo nunca”. En el fondo, ha tenido que rendirse. Porque hay victorias que pueden llevar aparejada una derrota. Obviamente, McCarthy ha logrado lo que se proponía, pero la gran pregunta, también dentro de su partido, es a qué precio. Y no sólo a qué precio para su partido, claramente dividido, algo que proviene de la llegada del trumpismo a la estructura conservadora, una vampirización que sigue en marcha, con o sin Trump (más bien con), sino a qué precio para el país y para los próximos meses de actividad política. De alguna forma, McCarthy ha sufrido en carne propia el mazo de los díscolos muchachos del ala dura de su partido, más preocupados, al parecer, por obstaculizar el desarrollo legislativo que por mantener el funcionamiento institucional. Es absolutamente extraño a la marcha de la política estadounidense lo que ha sucedido con esta votación, pero es un síntoma evidente (un aviso, también) de a qué peligrosos extremos está llegando el pulso en la alta política de ese país. Y, en general, en la atmósfera internacional, contaminada, en algunos casos de manera evidente, por la influencia y la propaganda de este neoautoritarismo radical en marcha.

Así que el nombramiento de McCarthy, contra viento en marea, sólo ha servido para desatascar una situación dantesca y surrealista (eso, al parecer, no importaba a algunos), porque lo difícil viene en realidad ahora. Si Biden atisba problemas, a pesar de su mayoría en el Senado, incluso con el futuro del liderazgo del partido sin resolver, el propio partido Republicano se enfrenta a una tormentosa legislatura de dos años. Trump podrá decir que levantó el teléfono para aplacar tanta ira (que de nuevo se les ha ido de las manos), pero está por ver si ha desarrollado el suficiente respeto institucional, y por su partido, para aceptar un futuro que no pase por su nombre o el de sus acólitos del ala dura. Ejercer la política desde el perpetuo obstruccionismo, incluso con los tuyos, es siempre una pésima idea.