Kit Armstrong, solista del “Concierto para piano y orquesta en Re M. Hob: XVIII:II”, de F.J.Haydn

Visita de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias al Palacio de la Ópera de A Coruña- 20´00 h-, en el que tendrá un especial protagonismo Kit Amstrong, en el “Concierto para piano y orquesta en Re M. Hob: XVIII:II”, que dirigirá David Reiland, en una sesión que añade un par de páginas mozartianas, la obertura de la ópera “La Clemenza di Tito K. 621” y la “Sinfonía nº 33, en Si b. M. K. 319”. Kit Amstrong, fue alumno de Mark Sullivan en piano y de Michael Martin, en composición, y pasó por centros de formación como la Garden Grove Musical School, la Country School of the Arts, manteniendo desde siempre una especial atención a las ciencias físicas, en un grado de ampliación de materias, para las que se trasladó a la California State University. En Londres, continuó en la Royal Accademie of Arts, con Benjamin Kaplan, en donde conseguirá graduarse como Bachelor of Music. En el Curtis Institute, había pasado por las aulas de Eleanor Sokoloff y Claude Frank y otro aspecto que destaca en su trayectoria, es la labor que realiza como compositor. Una carrera que con su juventud, le permitió colaborar con formaciones como la Gewandhaus Leipzig, la London P.O., la Bamberger Symphoniker, la “NDR S.O.”, el Carnegie Hall, conmemorando el 150 Aniversario de Steinway & Sons, y en certámenes como La Roque d´ Anthéron.

David Reiland, director, estuvo al frente de formaciones como la O.N. de Lausanne, la Cité Musicale Metz O., la Laussanne Sinfonietta, la O.C. de Lusenburgo, y el Luciin United Instruments Luxenburg, dedicado a repertorios contemporáneos. Fue invitado por la Age of Enlightment, la O.C. de Stuttgart, la Müncherner Rundfunk, con la que grabó un registro dedicado a un compositor por descubrir, Benjamin Godard, y estrenó “El cuervo”, de Toshio Osokawa, contando con una destacada experiencia en el campo lírico, con títulos como “La flauta mágica”, “La Clemencia de Tito”, para el festival de Saint-Étienne; “Carmen”, de G. Bizet, para Maasy, “Mitridate”, también de Mozart, y el Festival de Aix-en- Provence, le invitó para promover el Seoul Performing Arts Center. Un director con fuerte arraigo francés, en lo profesional.

La considerable cantidad de obras concertantes para distintos instrumentos de Franz Joseph Haydn gozan de su importancia indiscutible, aunque muchas de ellas se perdieron por descuido y desinterés, pero afortunadamente conservamos repertorios desde los años de juventud, entre curiosidades como los compuestos para dos liras organizzatas, los de violín y chelo y por su particularidad, los destinados a instrumentos de viento, capricho indiscutible de los especialistas en voluntariosos historicismos, nada desdeñables por sus cualidades sonoras y tímbricas. A parte quedan los divertimentos, de los que la posteridad recuperadora, dará excelentes noticias. En lo relativo a los instrumentos para el teclado, gozan de excelente salud los integrados en el “Hob XVIII”, una serie que sobre la que hay ciertas dudas en algunos de los primeros y evidentemente en lo relativo al instrumento con el que pueden interpretarse, asunto que igualmente otorga libertades realmente estimuladoras del ingenio del solista de turno, como habremos comprobado en distintas ocasiones.

El “Concierto en Re M. Hob. XVIII:II”, juega sin recato a las fuentes del período de su escritura, dejando pues en observancia, que ninguna será la correcta y definitiva, aunque con aceptada seguridad, se admite que fue escrito hacia comienzos de 1780, para conocer su publicación en 1784 y que se repartiría las ciudades de París y Viena, por las firmas “Boyer” y “Artaria”, mítica en su tiempo por sus excelencias promocionales. Para una posible orquesta original, estaría integrada por dos oboes, dos trompas y cuerdas, una formación adecuada a las posibilidades del entorno para el que fue pensado. Un “Vivace” inicial, en 4/4, se entrega abordando un tema agudo e incisivo, para sorprender al oyente receptivo y que viene a dejar claro la confianza especial concedida al solista, gracias a su amplitud melódica. Un perfecto tramado de argumentos en beneficio de la necesaria unidad de sensaciones sonoras. El “Poco adagio”, en la dominante de la M., destaca por el melodismo, cara al “Allego assai final”, que reulta un canónico rondó con dos episodios.

La obertura de “La clemenza di Tito”, una ópera para Praga, calificada como ópera festiva de la revolución y que recibió gran acogida por sus contemporáneos en lo que supondrá la fase final de la llamada ópera seria, con ciertos vínculos con la herencia de C.W.Gluck y que anunciará nuevas y tendencias, observables en especial en los coros y en la introducción de instrumentos, que darán un nuevo paisaje sonoro al clasicismo. La disolución de las viejas convenciones, en beneficio de una distinta idea de la ópera. Siempre con el impulso de Metastasio, al que se acercaron L.Leo, J.A. Hasse. N.Jomelli, T.Traetta o P.Anfossi, entre los más señalados. La “Sinfonía nº 33, en Si b M. K.319”, obra compuesta en Salzburgo, tras la vuelta a la patria chica, después de la interesante etapa parisina, una de las sinfonías más amable, al tenor del criterio de Abert, cuyo primer tiempo, resulta una idílica escenita de género, ora maliciosa, ora ensoñadora, como envuelta por una romántica luz crepuscular. Una obra de amplio aliento y perfectamente equilibrada, en la que se dan la mano armónicamente, desenvoltura y profundidad. A los movimientos originales, el autor añadió posteriormente un minué, en una reelaboración para Viena, en 1782, en una voluntad enriquecedora.