La afición pide el cambio

¿Terminará el presidente de la Federación de Fútbol en un banquillo... y no precisamente en el de suplentes? El exfutbolista del Levante vuelve a ser noticia por unas posibles grabaciones secretas a altos cargos del Gobierno, entre ellos al exministro de Cultura José Guirao y la exdirectora del CSD, Irene Lozano. Un escándalo que se suma al de presuntas irregularidades en el contrato de la Supercopa, que Anticorrupción ya investiga. No son pocas voces las que piden un cambio. Lo peor para él es que a lo mejor no termina en el banquillo de los suplentes... si no delante de un tribunal.

¿Se pondría más cuidado en respetar la toponimia oficial en los medios estatales si el emérito viajase a Girona en lugar de a Sanxenxo ? Pese a ser el topónimo más famoso de las rías Baixas, especialmente desde que se confirmó la visita de Juan Carlos I tras casi dos años de exilio, del Padornelo hacia abajo parece a veces más fácil pronunciar el nombre de una ciudad de Ucrania que el de la localidad gallega. Que si Sangenjo, que si “Sanchencho”... Con Lledia o Terrasa aciertan bastante más ¿Por qué será?

¿Cuándo será el momento adecuado para incrementar la partida que recibe Santiago por su condición de capital de Galicia? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.