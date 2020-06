La Banda Municipal repite entre clarinetes y saxofones

Una fórmula que promete por su vistosidad y holganza en pequeñas formaciones camerísticas de la Banda Municipal, para estos tiempos de obligadas limitaciones, con la única garantía de la comodidad de espacios abiertos. Dos actividades de nuevo y a muy corta distancia. “En tempo cos ventos”, título genérico de las sesiones, comenzará con el grupo de clarinetes b, con un programa a la medida de los solistas, abriendo los eslavismos de Antonin Dvorak, a través de las tradicionales “Danzas eslavas que, en el conjunto de su obra se reparten entre la serie de los “Opus 46” y “Opus 72”, colecciones de ocho para cada una de ellas y nacidas en principio para el piano para no resistir la imprescindible orquestación posterior. En medio, la tentación de un incansable y avezado editor, el prestigioso Simrock, siempre con la supervisión de Johannes Brahms, quien estaba seguro de la capacidad del compositor bohemio para resolver con plenas garantías el resultado procedente de una tradición de la que estaba profundamente impregnado. La evidencia cantará por sí misma, ya que en la actualidad aparecen en los repertorios más frecuentados en un autor tan prolífico.

Clare Grundman, al que ya escuchamos el pasado domingo, estará por su “Bagatella”, típica pieza en el espacio concedido a las obras de entretenimiento al que siempre estuvo próximo y que se confirmará en la abundancia de trabajos realizados para el cine y la televisión, que se unen a las bandas sonoras de carácter sinfónico; fue un reconocido arreglista, partiendo de obras de clásicos de su momento, con ejemplos como “Candide”, de Leonard Bernstein y otras composiciones suyas, e incluso de G. Holst, por la”Sommerset Rhapsodie Op. 21 b”. Este norteamericano se había formado en “The Ohio State Univeristy”, pero sus mejores experiencias las conocerá con el alemán exiliado Paul Hindemith, en Nueva York. Podrá ser calificado como un compositor a caballo de varias generaciones y un producto muy de su tiempo, interesado en cultivar los estilos más diversos, con una atención cuidadosa para estas curiosidades camerísticas.

“Czardas” según la visión del napolitano Vittorio Monti, compositor, violinista y director con estudios en el Conservatorio San Pietro a Maille, antes de trasladarse a París, en 1886, llegando a ser cuatro años después director de la “Lamoureux Orchestra”. Autor de operetas de discreta celebridad, también compuso ballets y, en especial, piezas para violín, entre las que destacan las “czardas”, en principio danzas húngaras asimiladas y tratadas con notable libertad, consecuencia evidente de la divulgación conseguida por toda Europa, para saltar a nivel internacional, incorporadas a los espectáculos de variedades y operetas. En el catálogo de sus publicaciones, merece destacarse el “Petite Méthode pour Mandoline”, en el que algunas piezas sobresalen por su frescura: “”Dans une góndola”, “Au petit jour” y “Perle Brillant”.

Rosendo Mato con “Lela”, en una trasposición para grupo de clarinetes, esa canción que tantas vueltas cargó sobre sí misma, y resultado del encargo de López-Veiga al compositor Rosendo Mato Hermida, para “Os vellos non deben namorarse” de Castelao, para el estreno en Buenos Aires en el año 1941. Galicia tardará en tomar noticia de su existencia y será gracias a la coral “Cantigas e Agarimos”, allá por el mes de julio de 1961, en lo que quiso ser una fecha cargada de un profundo sentimiento. En la actualidad, está incorporada al llamado patrimonio colectivo. “Lela”, por ley, se ha convertido en bis en recitales líricos por su valor testimonial, en especial por nuestros cantantes apreciados como Borja Quiza. Otras páginas de la obra de Castelao no gozaron de la misma fortuna.

Frank W. Meadchan se descubre con “American Patrol”, una marcha de la que el principal aval fue Glenn Miller, aunque el compositor había logrado con ella una pieza emblemática muy similar a “Turkich Patrol” o “Owl´s Patrol”, de gran arraigo desde finales del XIX. Marchas para lucimiento pero que en el caso de Glenn Miller, tendrá un nuevo colorido sonoro. Pronto la llevó a registro sonoro en una de aquellas grabaciones en formato single para la “RCA Victor”, en el año 1942, con arreglo de Jerry Gray, antes de repetir en una entrega posterior junto a “Soldier, Let me Read Your Letter”. En una modélica grabación de la orquesta de Glenn Miller, participaron conocidos saxofonistas, trompetistas, trombonista- con Miller a la cabeza-, guitarra y string bass.

Scott Joplin o el “ragtime” por definición y esta vez con ”The easy winners”, un compositor que cruzará la historia de la evolución del jazz desde sus comienzos, haciendo valer esa forma del “ragtime” que caracterizará a un personaje de vida errante aunque sus primeros años le encontramos asistiendo a la docencia de un maestro alemán. Su verdadero redescubrimiento se lo debemos a uno de los musicólogos por excelencia en el mundo del jazz, se trata de Gunther Schuller, quien además tuvo el perspicaz instinto de orquestar con sabiduría lo más granado de sus composiciones. El cine también se rindió a sus planteamientos musicales. Benny Goodman de nuevo, un irrenunciable ya que de “swing” hablamos y esta vez disfrutando de “Oh! Lady be good”. El pasodoble completa cartel con “Gallito”, de Santiago Lope Gonzalo, músico de la escuela de Jesús de Monasterio y Emilio Arrieta, antes de comenzar una carrera importante en el “Teatro Romea”, como director de su orquesta. No menos importancia tuvo su labor en el “Teatro Ruzafa” de Valencia y en la “Banda Municipal” de la ciudad levantina.

La Rúa do Vilar, acoge a partir de las 20 h.-, al cuarteto de saxofones, repitiendo el mismo programa ofrecido el domingo pasado: El Debusy de “Le petite negre”, en arreglo de una pieza nacida para el piano; Dmtri Shostakovich, con el “Vals nº 2”, de la “Suite de jazz; Florenzo Lino, con la “Suite Sud-Americana”, en sus cuatro tiempos: “Cha-cha-cha”, “Vals rápido”, “Son” y “Mambo”.Astor Piazzola en tres obras de gran divulgación: “Libertango”, “·Oblivion” y “Adios, Nonino”; Pedro Iturralde, el veterano del jazz español con “Kalametianos” y Glenn Miller repitiendo a lo grande, en lo que se presenta como un saludo de homenaje: “Little Brown Jug”, “Moonlight Serenade” e “In the Mood”.