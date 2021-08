La barbarie y su kriptonita

ALGUIEN escribió en los últimos días que, mientras escribimos columnas y columnas sobre Afganistán, la historia sigue su curso y las cosas van sucediendo, y seguramente empeorando. Tal vez era una aceptación de que la letra y el pensamiento tienen poco sentido cuando aflora la barbarie. Los europeos sabemos de eso, aunque sea por los libros de historia. Y los españoles: vaya si sabemos. No hace muchos días hablé aquí de los grandes exilios que provocaron los conflictos bélicos en nuestro continente (a raíz de los libros recientes de Mercedes Monmany y Xavier Güell), el ascenso fulgurante del nazismo que acabó con intelectuales y artistas en otras partes del mundo, perseguidos, ya fuera por su etnia o por sus ideas, o por ambas cosas. O los exilios de nuestra propia dictadura, evidentemente.

La barbarie tiene sus momentos en cada periodo histórico. Y aunque habría que suponer que hemos avanzado lo suficiente como sociedad (también como especie) para no destruirnos los unos a los otros, ya ven que el odio y la tiranía no cejan en su empeño, abriéndose camino donde encuentran una debilidad, donde la razón flaquea o enmudece, donde la libertad no cuenta con sólidos apoyos.

Claro que las columnas y los artículos no detienen de inmediato las tragedias, pero qué pensar de un mundo donde el análisis o el pensamiento parecen redundantes, qué pensar de un mundo rendido ante la simpleza, ante el cortoplacismo electoral, ante la falta de profundidad. Si aceptamos que tienen razón los destructores de la cultura, los que abominan de la inteligencia, si odiamos el conocimiento porque es más práctica la ignorancia (y mucho más útil para manipular a la gente), ¿qué esperanza nos puede quedar? ¿Qué defensas tendremos ante la estupidez? ¿Qué nos salvará de la tiranía? Hay que combatir la barbarie con su kriptonita: la razón, la ciencia, el pensamiento elaborado y crítico, la libertad de expresión y creación.

La batalla de la cultura nunca es redundante. Es un arma poderosa, por eso suele ser perseguida. Ceder en las ideas de libertad es empezar a amasar la derrota. Tras el abandono precipitado de Afganistán, Joe Biden está siendo duramente contestado precisamente por la simplicidad de sus análisis, por lo que se considera superficialidad argumental de su discurso. Si se emplean argumentos muy básicos es porque se cree que una buena parte de la población está dispuesta a tragárselos. El Parlamento británico se mostró muy crítico en las últimas horas, y también Boris Johnson, lo que le acerca a las posturas de la Unión Europea, que reconoce abiertamente, por boca de Borrell, el enorme tamaño de este fracaso.

Lo paradójico de esta situación es que Biden debería estar en las antípodas de esos planteamientos, pues debería estar en las antípodas de Trump (por mucho que hable de una situación heredada). Su abandono unilateral de Afganistán, como lo llama Johnson, ahonda en la política trumpiana del estado-burbuja, le separa drásticamente de Obama, y provoca una sensación de progresivo desinterés sobre conflictos en los que están en juego los derechos humanos. Como decíamos ayer, las democracias no pueden serlo sólo de fronteras para adentro. Aunque electoralmente tal vez funcione (el premio por salir del avispero, y estas cosas), Biden puede experimentar un gran deterioro político ante sus socios, especialmente en Europa, justo ahora que se retomaba cierto dinamismo constructivo y cierta vuelta a la normalidad.