La batalla por la izquierda

HAN PASADO ya algunas fechas desde las elecciones de Madrid y todo parece haber entrado en esa cinta transportadora que nos lleva hasta el verano. Pero Pedro Sánchez es consciente de las dificultades del momento, quizás también del desgaste de materiales, y por eso, tras lo de Madrid, ha venido ese documento de expertos, aunque con el sello de Iván Redondo, que pretende ser la descripción de las líneas maestras del futuro, aún cuando muchos creen que por ahora habría que resolver las muchas fragilidades del presente.

Esa visión de lo que seremos (los gurús paren ideas que supuestamente debemos aceptar, pero luego el mundo nos sorprende) corresponde quizás a cierto entusiasmo juvenil, o casi, que tampoco está mal, al afán por construir un nuevo mundo, una nueva frontera, donde nos acerquemos al ideal de una sociedad abierta, diversa, generosa y verde. Me parece bien. Pero la realidad no siempre sigue los manifiestos, ni siquiera los análisis, ni están las revoluciones del mañana escritas.

Sin embargo, lo más estratégico es permanecer en el poder. Las elecciones de Madrid no han pasado desapercibidas, ya digo, por más que fueran regionales. Y un tanto especiales. No sólo no han pasado desapercibidas para el socialismo tradicional (signifique lo que signifique), para los líderes históricos, sino para el propio Sánchez, que no sólo ha visto el ascenso de la derecha de Ayuso (es cierto, la de Ayuso en concreto, por ahora), sino la emergencia de una nueva izquierda de la que aún hay mucho por conocer, mientras Podemos se reorganiza un poco en la retaguardia.

El ascenso de Mónica García no ha pasado desapercibido. Y aunque se insiste que Más Madrid es una cosa de Madrid, como su propio nombre indica, no es menos cierto que el desgaste que produce el poder y sus circunstancias, junto a los errores que ustedes consideren, parece ofrecer una posibilidad inusitada a los errejonistas, que ayer se presentaban como un spin off local y modesto de Podemos y hoy optan quizás a empresas mayores. Pensé todo esto mientras leía la buena entrevista que Juanma Lamet le hizo el otro día a Íñigo Errejón en El Mundo. Me pareció que puede estar en marcha una reconfiguración de la izquierda (no sé si una batalla), con un horizonte no tan lejano.

Errejón ha tenido la habilidad de mostrarse más moderado en el verbo, más reflexivo, y, a priori, más propenso al diálogo que a lo doctrinario o a lo dogmático, males muy contemporáneos y bastante extendidos. Y, sobre todo, habla de aprender la lección de la lentitud, de la maduración del pensamiento, alejarse del vértigo que ha inspirado la política de los últimos años, ahogada en mensajes, eslóganes y en ese afán bastante pueril por obtener recompensas inmediatas y promover soluciones no complejas, sino rápidas y maniqueas.

Creo que los valores de una política menos agresiva y publicitaria se impondrán tras la pandemia. Si hay una revolución pendiente no será a golpe de dogmas: el ciudadano no quiere sobresaltos ahora mismo, ni sentirse excesivamente dirigido. Esto último se nota cada vez más. Errejón parece estar haciéndose con el punto más importante de la agenda para el futuro inmediato: el pensamiento verde, la agricultura no suficientemente atendida. Se mira en Alemania. Una política real, menos discursiva, menos doctrinaria, más cálida y cercana, tiene posibilidades. Al menos, posibilidades de redefinir la izquierda, de incorporar, también, a los que parecen incómodos.