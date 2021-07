La carne y el asador

EN ‘La Sexta Noche’, programa que deja Iñaki López para presentar, junto a Cristina Pardo, ‘Más vale tarde’, volvió el nuevo y viejo debate de los chuletones, que va a convertirse, a este paso, en la comidilla del verano.

La verdad es que estamos en este tiempo de lo concreto y lo breve, y el chuletón puede no ser breve, pero es concreto, y todos nos hacemos una imagen de él: lo cual que se tornó en meme a las primeras de cambio, porque hoy todo se torna en meme si ha lugar. La contestación del presidente del gobierno, que a esas horas hacía la digestión del nuevo gobierno en la intimidad, o eso creo, fue, ya saben, la que fue: “un chuletón al punto es imbatible”. Eslogan estival que puede animar las barbacoas, pero que no nos aparta del debate carnívoro, en realidad un asunto global.

En ‘La Sexta Noche’ hubo, como siempre, posturas encontradas, incluso muy encontradas. Es igualmente un signo de nuestro tiempo, que no parece tener gusto por las medias tintas, ni por las posturas intermedias, sino que obliga a la gente a definirse, en todo y a todas horas, postularse y manifestar sus adhesiones inquebrantables a algo. Qué pereza. O estás con el chuletón o estás contra él. Es un poco irritante que todo se mueva en estos parámetros infantiloides, pero si aparecen en cualquier asunto de la actualidad, por nimio que sea, cómo no van a aparecer si de chuletones hablamos.

Lo que parece claro es que, como decíamos el otro día, este tipo de debates fundamentales sobre el devenir del planeta y la sostenibilidad, pero que también atañen a las economías de países y familias, deben ser complejos y profundos, elaborados, no reducirse al pasto de los memes y de los maniqueísmos de entretiempo. Venimos muy pastoreados en las ideas simplistas, y pronto descubrimos que esas estrategias más propias de las redes sociales, donde todo se reduce al sí o al no, al me gusta o no me gusta, no sirven para analizar la realidad, no aportan nada, salvo simplificación.

Así se han manejado y se manejan muchos políticos populistas, aquellos que no desean por nada del mundo que se profundice en nada, porque la gente, creen ellos, se conforma con una visión general, rápida, propagandística y escueta, sin movidas intelectuales. Con estas ideas el desastre está asegurado.

Así que es muy probable que Garzón, el ministro, no se expresara con la nitidez suficiente o no contextualizara el asunto, o quizás fue que nos precipitamos los demás al debate maniqueo, como hacemos cada vez más. Pero al propio tiempo es muy cierto que la importancia del sector cárnico en este país es indiscutible, como empleadores y como productores de gran calidad.

Dicho esto, conviene entender la realidad de este planeta como algo complejo, y así se manifestó también en ‘La Sexta Noche’. España goza de muy buenos índices de longevidad, buenos datos también, y perdón por la generalización, en cuestiones de salud y su dieta mediterránea (que incluye ingesta moderada de carnes) ha sido alabada y recomendada una y otra vez. Por cierto, a ver si hablamos más de la dieta atlántica, ya de paso, que también tiene muy buenas cosas que ofrecer.

Por supuesto, la sostenibilidad y el cambio climático son temas que hay que abordar. Son los grandes retos del presente, no del futuro. Pero las cosas no se cambian de un día para otro, porque todo necesita su aprendizaje y su explicación. Uno de los males del presente reside en ese vértigo mediático, esa forma de poner toda la realidad en el asador para que, a menudo, la consumamos sin preguntar.