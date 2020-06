La cicatriz del olvido

pasarán los meses, los años, las décadas. En el recuerdo este virus, esta pandemia despiadada porque nos creíamos inmunes, fuertes, rocosos, insensibles incluso. Y todo nos cambió por momentos. Los del miedo y la incertidumbre, los de las cifras diarias de muerte en una lotería donde estábamos todos. Pero qué queda y quedará, esa es la pregunta. No, no se borrarán las cicatrices. Conviene siquiera no intentarlo. Las llevamos dentro. Como esas penas que solo uno sabe y punzan. Ley de vida tal vez. Ley de los que se han ido, máxime cuando la tristeza te abate y el lamento no aflora lágrimas.

Muchas personas lloran hacia dentro. Y ese es el peor de los dolores. Porque es un dolor sereno y en soledad que te agita y convulsiona, pero que en el fondo, termina por consolar. Así es la historia de la vida. La que palpita fúlgida y alegre por momentos, la que huele a derrota cuando la tristeza y el desgarro golpean. Afortunadamente todo pasa, pero nada debe ser olvidado. Ese día morimos nosotros también.

Cicatrices en tantos y tantos seres, personas, padres, madres, hijos, maridos, esposas, hermanos que se han ido con este virus, en medio de una locura que nos anestesió la mente y privó del valor más íntimo y causal, el vínculo con el ser querido que se va. Eso duele, y mucho. Cicatrices que tardarán en poder sobrellevarse, pero nadie las borrará.

Esta generación las llevará con él, aunque sea en un difuso recuerdo toda vez que pasen los años. Otra cuestión es si sabremos o no extraer consecuencias, lecciones y aprendizajes. Buscamos culpas ajenas, reprochamos en otros y hacia otros, todo, y asentimos fingiendo ser autorresponsables, pero nos comportamos ya como si nada hubiera pasado entre tímidos miedos a rebrotes y la falacia de creer que esto ya ha terminado.

Han sido tres meses de sentimientos tan confusos y tan interrelacionados a la vez, entre la angustia y el miedo, la esperanza y la ansiedad, el sueño y la pesadilla de algo que no hemos terminado de creernos. Y sí, han pasado tres meses. Nos los han arrancado de un plumazo, sin saber casi cómo ha sido. Nos han robado este 2020 y nadie nos lo devolverá, tampoco a ellos.

Miles de vidas rotas, familias atravesadas por un jirón de dolor y desgarro, rabia e impotencia. Miles de ancianos muertos en residencias. O en la soledad más cruel de sus casas. Impotencia y silencio, pero antes de esta barbarie vírica, inhumana y sin embargo humanamente terrible, también vivían en soledad y no queríamos verlo. Y mientras algunos usan la palestra pública y mediática para demonizarse y atizarse en la hoguera de las vanidades vacías e hipócritas, muchos tratamos de mirar hacia delante, de dar gracias a la vida y tratar de ahormar ahora nuestra vida, nuestros modos de vivir, de sentir, de amar, de otro modo siquiera más terriblemente humanizado y no tan superficial.

Una imagen simboliza todo. Precisamente en una pandemia donde nos hurtaron las imágenes más duras. Y quién no ve no siente, pero los poros de la piel también sienten. Un balcón, el balcón de las flores marchitas y las hojas secas. Terriblemente apagadas, somnolientas, ya caducas, como la vida de dos seres, dos personas, únicas e irrepetibles para su familia, José Luis y Pilar. Apenas unos días de diferencia. Ambos murieron por la pandemia. Alguien se fija en ese balcón otrora mimado, un vergel de luz, de armonía, de colores, de vida. Ahora, testimonio de la soledad abatida y un huérfanos de amor y alegría. Con una luz testimonio que nos abraza en medio de la zozobra y la oscuridad. Terrible.

Como terrible es también la historia de esos dos farmacéuticos mayores que siguieron en Madrid atendiendo hasta el último momento sus farmacias y perdieron la vida. Cicatrices que no conviene olvidar, porque ese día este u otro virus, nos derrotará. El virus del olvido. No hay cicatriz más tétrica y vacía que la del olvido. Esa sí que conviene que no cierre.