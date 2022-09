LOS PRONÓSTICOS se cumplieron y la cosecha de Meloni fue cuantiosa en las urnas italianas. A ello ayudó su entente con la derecha, Belusconi recuperando bancada con esa sonrisa perenne, como de molde, y Salvini, en fin, perdiendo la capitanía de la derecha dura, pero al parecer contento. Meloni, de barrio pobre, llega con experiencia política, pero bajando varios tonos porque Europa, ahora, es muy necesaria. Son tiempos difíciles y, pensará, lo más complicado ya está hecho: ganar. Pero no se olviden que Italia es una gran trituradora de políticos y líderes, y también de gobiernos, se diría que les va la marcha, y quizás ni siquiera la flamante Meloni, ¡y tan flamante!, vaya a ser una excepción.

Junto a los votos cosechados por la ultraderecha y las otras derechas, más ultras o menos, está el descalabro de la izquierda, a qué negarlo, que llevó a Letta a dimitir ayer a toda prisa. Una segunda despedida. Su negación del movimiento 5 estrellas de Conte, tras la caída de Draghi, dirigente aseado, técnico poco afín al ruido ideológico de este tiempo atroz, anunciaba esa derrota, que en realidad daban por hecha. A corto plazo, el Partido Democrático otorgaba en bandeja la victoria a la derecha, más bien a la ultraderecha, pero a largo plazo su buscada soledad marca ciertas distancias. Como la volatilidad política de Italia es bien conocida, por no decir que es inherente a su más íntima naturaleza, nunca se sabe qué será del más que probable gobierno de Meloni, por mucho que ofrezca su lado moderado.

Alineados pues los astros electorales, Meloni logra ascender a la cumbre, y lo hace tras los esfuerzos de Draghi por recuperar la normalidad del país. Lo ideológico parece importar más ahora, sobre todo de puertas para adentro, pero conviene recordar que no sólo estamos ante un país, Italia, que es fundamental en la construcción de Europa (no puede entenderse sin él), sino que la coyuntura mundial es tan inestable que un giro así produce un vértigo inevitable. En Bruselas han dicho que esperan una “relación constructiva”, por oposición, supongo, a “una relación destructiva”, que sería letal para todos. Meloni sabe que los fondos Next Generation implican un lenguaje más aseado, pero no todo se puede quedar en las formas. La dependencia del gas de Rusia, aunque haya disminuido, es también un elemento que debilita el recurso al proteccionismo y a la épica patriótica como gran aglutinador.

A la larga, este es un talón de Aquiles que deja el euroescepticismo para mejor ocasión, aunque haya sido celebrado como si Bruselas fuera un mundo aparte. No lo es. La división social, tradicional entre el sur y el norte, sigue presente, y Meloni sabe, o debería saberlo, que, a pesar de esa música patriótica, útil al parecer para la ocasión, la volatilidad política consustancial a Italia es siempre una amenaza, más si el populismo no puede disimular los males de la economía y otros males adyacentes en un mundo cambiante e impredecible. Entre esos males, por cierto, está la abstención del domingo.

No todo se queda en los problemas domésticos. Aunque Meloni pueda contar con apoyos visibles en Europa, el gran tema es la evolución de los conflictos en marcha y los movimientos geoestratégicos. Algunos analistas insisten que el modelo no es otro que el de Donald Trump, en parte exportado a Europa, precisamente, como otros, para debilitar el espíritu de

Europa. Por eso el futuro de la políti-ca norteamericana resulta decisivo, también para Meloni.