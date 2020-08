La crisis matrioshka

LEÍ en este periódico que María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, dijo hace un par de días, durante una conferencia en los cursos de verano de la UIMP, que lo verdaderamente duro está por venir y que esta pandemia que se resiste, que cada día nos ofrece datos preocupantes, nos parecerá poca cosa al lado de lo que nos espera si no trabajamos por un planeta en el que las prioridades ecológicas sean absolutas: es decir, que salvar el planeta de su veloz destrucción es ya nuestro auténtico desafío.

Otros muchos, con más conocimiento científico, han insistido en no olvidar los retos que ya no son a largo plazo, como siempre nos suele parece que son estas cosas de la defensa de la naturaleza. Se han acabado los plazos, por más que haya liderazgos basados en el pragmatismo fácil, un pragmatismo de boquilla, que porfían en defender sólo lo inmediato, que se niegan a creer en las proyecciones de los científicos, en los datos incuestionables, y que prefieren una ciudadanía que no se meta en excesivas profundidades. Afortunadamente, el camino de la simplificación y la propaganda, tan de moda hoy, sólo puede tener éxitos efímeros, porque la realidad es muy tozuda. La necesidad de cambiar nuestras formas de vida en favor de una existencia acorde con los ritmos de la naturaleza y la lucha contra el devastador calentamiento global no puede ser discutida con los datos científicos en la mano, aunque siempre habrá alguien dispuesto a negar incluso lo que es científicamente comprobable. De hecho, ocurre cada día.

Estoy de acuerdo con que esta pandemia del coronavirus, que no da tregua, puede parecernos tortas y pan pintado el día en el que los efectos de la mala salud planetaria empiecen a afectar directamente a nuestra vida cotidiana, como nos afecta ahora el virus. En realidad, los problemas climáticos y el enorme deterioro del planeta ya están modificando nuestras vidas, particularmente en territorios desfavorecidos, y poniendo en serio peligro las vidas de nuestros hijos (no ya de nuestros nietos). Pero sucede que estamos demasiado ocupados en el aquí y ahora. Puede comprenderse, claro está, porque todo se ha complicado mucho. Pero debemos tener perspectiva, altura de miras (algo que demasiadas veces se echa de menos en la acción política, tan embebida en disputas bizantinas). Debemos saber que seguramente esta crisis es una crisis aún mucho mayor, una crisis matrioshka, como también se dice ahora, que encierra otras en su interior, y que habla literalmente de nuestra supervivencia.

La preocupación actual por el virus no nos deja tiempo para prestar atención a otras crisis enquistadas que no van a desaparecer por arte de magia cuando salgamos de esta. Es comprensible la necesidad de solucionar lo inmediato para el ser humano, pero no es comprensible que todavía existan graves escepticismos sobre la situación límite del planeta en que vivimos. Resulta paradójico que, en una época marcada por los descubrimientos científicos, por el intercambio del conocimiento, haya tanto espacio para la desinformación, para la siembra de falsedades y para la manipulación de los ciudadanos. Cuando el planeta esté dañado de forma irreversible, nos preguntaremos por qué confundimos la rebeldía con la ceguera.