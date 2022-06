La Cumbre y el nuevo mundo

LA Cumbre de la OTAN en Madrid perdió ayer ese lento subir de las escalinatas cubiertas de alfombras con historia, esos mármoles, esas brillantes espadas de época, ese fluir de la conversación políglota (en realidad, todo mayormente en inglés, puedo imaginarme) en los pulcros puestos de la cena de gala que marca el protocolo. Es probable que, en la cercanía de un buen blanco frío, de un gazpacho o de unos puerros de Sahagún, se resuelvan más asuntos que en el árido panel de las corbatas azules.

Pero ayer tocaba panel, reuniones y cosas. Ese aire de oficina de los pabellones contemporáneos. Menos alma que un palacio real, y más papeles, firmas, conclusiones. Menos líderes, aunque también, y más trabajo de las delegaciones. Muchas de las cosas que se están decidiendo se habían adelantado, incluso el levantamiento del veto a Finlandia y Suecia por parte de Turquía, aunque eso es sólo el principio de la adhesión. Sánchez, dicen, pelea por la franja sur, donde se acumula la preocupación, que viene de atrás. Pero todo se dibuja en un mapa más grande: el mapa del mundo. Del nuevo mundo. Del que se está cociendo, y no sólo por el calentamiento global.

Los datos hablan, como se sabía, de un rearme generalizado. Los analistas dicen que Putin ha logrado lo contrario de lo que se proponía: ha reforzado a la OTAN y a la Unión Europea, sobre todo porque el miedo a la guerra, tan cercana, siempre une mucho. Esta cumbre va a certificar, sí, lo que ya sabíamos. Que el mundo se ha hecho más peligroso, más inestable, que la incertidumbre crece cada día y eso ha llevado a un rearme inimaginable. Lo dijo Felipe VI en su discurso: “La guerra ha vuelto a Europa”. Es una frase lo suficientemente clara como para describir la dureza del momento.

Lo que no evitó gestos de buen humor y buenos alimentos. Boris Johnson, como siempre, levantando astillas al protocolo. Cuando los temas se ponen áridos y se habla mucho de los males del mundo, el periodismo gira también hacia anécdotas e informaciones alternativas. Nada anecdótico me pareció el viaje de los y las consortes, como suele decirse, a La Granja, con el agua fresca y los tapices que narran historias. A los líderes les vendría bien un paseo por el arte (creo que cenarán en el Prado, o lo habré soñado: podrían hablar de cuando la guerra obliga a trasladar a toda prisa las obras maestras. Lo cuenta Javier Alandes en la reciente Los guardianes del Prado (Espasa). Estos días se ha enviado a Ucrania material de embalaje para cuadros y otras piezas artísticas, para que no perezcan bajo las bombas. También así se salva el alma de un pueblo, aunque nunca sea suficiente.

La foto ante el Guernica de Picasso puede parecer simbólica, incluso turística. Es una postal, pero dice algo en esa grisura de la barbarie y el dolor. Todo eso permanece. El horror de ser bombardeado hasta las raíces: pasan los años y el horror regresa, en algún lugar. Creímos que ya no pasaría. No estamos tan evolucionados, me parece. Te duele que nos estemos preparando para un mundo bipolar, confrontado, con muros aún peores que los muros físicos, ya de por sí horrendos. Los muros mentales se regeneran sin cesar.

A lo lejos, rotunda y al tiempo suave, pasa La Bestia. En una Castellana vaciada. La noche se lleva al presidente de USA, en un coche que da la medida de este mundo peligroso. Macron y su mujer, algo románticos, se van de la mano por los jardines de Sabatini tras la cena. A bajar los postres, que hubiera dicho mi madre.