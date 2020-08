EL RUIDO POLÍTICO y mediático acerca de la salida de España del rey emérito, Juan Carlos I, ha derivado en un debate acerca de quién tomó la decisión, como se adoptó y si fue Pedro Sánchez quien se la impuso a Felipe VI o si fue el rey quien le sugirió a su padre el destierro, o si este puso condiciones que los otros actores acabaron aceptando. Sin ánimo de exhaustividad estas son algunas de las informaciones contrapuestas al respecto.

Según El País, tras “el chaparrón informativo sobre la fortuna del ex jefe del Estado en paraísos fiscales, “no fueron supuestas presiones del Gobierno las que persuadieron al jefe del Estado de la necesidad de tomar medidas sino encuestas, en poder de la Casa del Rey, que mostraban que el prestigio de la Monarquía estaba en caída libre y su descrédito era galopante, especialmente entre los españoles menores de 45 años”. Y añade que Sánchez expresó al rey “con toda franqueza”, su alarma “y la necesidad de salvaguardar a toda costa la institución, levantando un cortafuegos que la protegiera del escándalo, pero no le marcó el camino a seguir”. “El Gobierno apuntó el problema, pero la decisión la tenía que tomar el rey”, aseguraron fuentes gubernamentales al diario, que añade que “Felipe VI no quería despojarlo del título en contra de su voluntad”.

Para el periódico ABC fue un “pulso desigual” el que decidió la partida de Don Juan Carlos y que “a pesar de las presiones, el rey se negó a imponer a su padre las medidas que exigía el Gobierno y puso como condición que la decisión la tomara Juan Carlos I”. Según el diario monárquico por excelencia “Podemos y los separatistas presionaron al Gobierno, el Gobierno presionó al rey, el rey trasladó las presiones a su padre y Don Juan Carlos tomó su propia decisión: no abandonaría el Palacio de La Zarzuela, como Pedro Sánchez pedía, sino que se iría de España por un tiempo sin definir”.

En El Periódico de Cataluña, el periodista José Antonio Zarzalejos asegura que “La decisión de expatriación de Juan Carlos I fue de Felipe VI, respaldado por Pedro Sánchez, y es “indefinida” y sería “definitiva” si no se produce un cambio radical de la situación”. Y añade: “El Consejo de Ministros no tenía competencia en este asunto que correspondía conocer, avalar y coordinar al presidente del Gobierno con la Casa del Rey. Según sus in formaciones “La decisión se ha presentado como voluntaria de Juan Carlos I aunque en realidad haya sido terminantemente inducida por su hijo y avalada por La Moncloa”. “Pedro Sánchez ha actuado con corrección jurídica y discreción política. Una filtración podría haber tumbado la operación”, añade el exdirector de ABC.

En La Razón, otro monárquico con pedigrí, Luis María Ansón afirma en una entrevista que “Don Juan Carlos se ha ido al exilio. Es una cosa muy lamentable, pero así es”. “Tengo la idea de que es una decisión que ha tomado Felipe VI de acuerdo con su padre y también con Carmen Calvo, es decir, con el Gobierno de Pedro Sánchez, y que supongo que será acertada. Mi opinión es justamente la contraria. En su momento me pidieron que la diera, la di, dije que era un error marcharse de España, pero no ha prevalecido mi opinión, sino todo lo contrario”. Son distintas visiones de un hecho incontrovertible acerca del que resulta difícil saber con certeza quién decidió y quién impuso su criterio. Juzguen ustedes.