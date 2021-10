La del pulpo

COMPRENDO que hay esa tendencia a buscar la escandalera, la frase provocativa, olvidando, a veces, cosas más sustanciales. Así va la vaina. Pero en ocasiones lo que parece anecdótico es importante. Y algunos lo sueltan porque saben que en toda entrevista hay que meter algo de impacto, para que la conversación no termine siendo plana y aburrida. Y hay otros que dicen cosas provocadoras todo el rato, aunque a ellos les pueden parecer normales.

Así, Jane Fonda (sí, ya saben: un mito, una activista, una rebelde, una defensora del ejercicio físico, etcétera) dio una entrevista a ‘Espejo público’, o eso leo, y en unos segundos ya tenía una frase polémica. Dijo, sigo leyendo, que habría que boicotear a los restaurantes que ofrecen pulpo en su carta, pero eso sí, no lo dijo en Galicia. Aquí tal vez hubiera estado complicado.

Tengo un infinito respeto por vegetarianos y veganos, faltaría más, y por los que defienden los derechos de los animales, faltaría más, y me incluyo en los segundos (no en los primeros, aunque amo las hortalizas y como más piezas de fruta de las que mandan los cánones). Seguramente Fonda tiene sus razones, claro, y a los 83 años ella sigue en lo suyo, que mola, pero me temo que esto de los pulpos va a traer cola. También es cierto que hoy sacamos a pasear la palabra ‘boicotear’ a las primeras de cambio, porque se utiliza un pensamiento crítico de vuelta y vuelta, no en lo del pulpo, sino en general.

Hay gente que lo boicotearía todo, o casi todo. Este un tiempo iconoclasta, muy de bajar al personal de los pedestales (que a veces no está mal, sobre todo figuradamente), muy de dejar caballos sin jinete, este es un tiempo de presuntos aclarados que, a la larga y a la corta, provocan más confusión que otra cosa, siquiera sea por los escombros. Hace poco se dijo que hay que bajar el consumo de carne (no que hubiera que prohibirla, eso es cierto), y Sánchez, que aquí no entró a la corrección política, dijo que un buen chuletón al punto es imbatible. Y punto. Lo que no quita, añado yo, que tengamos que cambiar algunas cosas, especialmente por lo que se refiere a los sistemas de producción, no sólo por el bienestar animal, que también, sino por el medio ambiente. Vale. Pero Sánchez defendió su chuletón al punto, y yo me apunto.

Jane Fonda, que creo que venía a hablar de su libro, sigue siendo aquella chica rebelde del ejercicio físico y la lucha por mejorar el mundo, y esa es mi Fonda. Pero me temo que con su boicot a los restaurantes que ofrecen pulpo muchos le van a dar la del ídem, dicho sea sin ofender. Es cierto que, tradicionalmente, se dice que los anglosajones (las generalizaciones son un horror, lo sé) siempre han mostrado cierto rechazo a comer pulpo. Es un mito, tal vez. También conozco algunos que lo adoran, porque la comida es un hecho cultural complejo, y en todo el mundo se come prácticamente de todo. De todo. No se entiende la cultura sin la comida, porque es común a toda la humanidad, tanto, o más, que el sexo.

Dice Fonda que entró en la cocina del susodicho restaurante e inquirió al chef si no sabía que el pulpo era un animal inteligente y sensible. Ignoro lo que dijo el chef. Llamó seguidamente al boicoteo, lo que incluye, me temo, el ‘polbo á feira’. No quiero soliviantar a O Carballiño, ni deseo que levanten sus potas de cobre contra la Fonda. No son pocos los animales sensibles e inteligentes me temo (el pulpo lo es, es cierto), y cualquier día, cuando ya esté todo el planeta comiendo insectos, descubriremos que son mucho más inteligentes que nosotros, aunque a su manera.