FRENTE al famoso adagio romano, Divide et impera, hoy la división es la causa del debilitamiento de los pueblos, de la fragilidad de las sociedades, aunque, como entonces, pueda seguir favoreciendo los intereses de algunos gobernantes presentes o futuros. La división es un arma peligrosa, podría decirse que mezquina, y su utilización me parece, sobre todo, un ejercicio egoísta de los resortes del poder. La división es mala simiente.

A la larga, es dañina para el que la practica, siga a Julio César o no, pero hay quien obtiene réditos a corto plazo. Es cierto que la división es ya un mal general, no sólo una estrategia política. El mundo ha girado hacia el maniqueísmo, bebiendo de ideas simplistas, que creen que todo puede resumirse en lo que es blanco y lo que es negro. La ausencia de matices es uno de los grandes males de nuestro tiempo, pero útil para algunos propósitos. Hay que volver a los textos largos, como decía Moisés Naím, porque “la brevedad (en las redes) privilegia el extremismo, ya que cuanto más corto sea el mensaje más radical debe ser, para que circule mucho.”

La polarización crea bloques, áreas de influencia, y eso ha sido buscado y se sigue buscando como una estratagema que evite demasiados debates, demasiados análisis, demasiadas explicaciones, y que, al tiempo, saque ventaja de las insatisfacciones múltiples que nos aquejan. Viene a ser como un juego directo, muy emocional, un juego que intenta convencer a la gente, a los electores, de que se llega antes a los objetivos sin andar con muchos miramientos y teorías. Claro que a veces puede volverse en contra de los que lo practican. Sobre todo, cuando se ven las consecuencias.

La división es un veneno para las sociedades. Es la semilla de la discordia, a veces con consecuencias inimaginables. Y es posible que empiece a usarse con cierto descaro, como si no conllevase peligro, como si no produjera efectos indeseables a no tan largo plazo. O quizás se utilice sin que importen demasiado esos efectos nocivos, pues el cortoplacismo es otro de los grandes males de la política. La globalización de la polarización es un hecho. Pero su éxito no es el mismo en todas partes.

Afortunadamente, hay sociedades que se resisten, a pesar de los tremendos esfuerzos por torcer la mano a las democracias, o por insistir en las supuestas bondades del nuevo autoritarismo, pero quizás no sea una resistencia infinita. El acoso y derribo existe, desde luego, es casi sistemático, pero también existe desde dentro, como igualmente ha dicho Naím; la búsqueda de la división nociva tiene algo de enfermedad autoinmune de la sociedad actual.

Escribo justo en el instante en el que Bolsonaro, al fin, aparece, tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Me alegra que Lula haya entendido desde el principio (con una victoria por apenas dos puntos) que debe buscar una gestión colectiva e integradora con su acción de gobierno, que debe luchar desde ahora mismo por reducir el fantasma pernicioso de la división.

Porque Brasil tiene una gran trascendencia global, entre otras cosas. Y porque acometer asuntos muy principales, como el cambio climático o el deterioro amazónico, implica fuertes consensos, una política serena, abierta y profunda. Lo mismo cabe decir de Estados Unidos, donde la polarización desde el mandato de Trump se ha convertido en un gran problema nacional.