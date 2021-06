La doble injusticia de Pedro el magnánimo

LOS reyes de nuestra historia han recibido motes que definían su (no) hacer y/o sus características personales o físicas, y creo sinceramente que nuestro presidente del Gobierno merece tal honor. Propongo llamarle Pedro el magnánimo, aunque, a decir verdad, el adjetivo de cínico también encajaría bastante bien.

Esta semana se han aprobado los indultos a los líderes del proceso que tratan de curar toda sed de venganza y de revancha del Estado de Derecho (sic). Una decisión tan generosa encierra dos grandes injusticias: (1) usando el título de un magnífico artículo de Daniel Gascón en El País, el poder se perdona a sí mismo; y (2) el chantaje, el incumplimiento de la Constitución y causar una fractura en la sociedad tienen premio.

No deja de sorprender como los que enarbolaron la bandera de los indignados y de la lucha contra la casta, o Pedro el magnánimo cuando sentía vergüenza cuando un político indultaba a otro, ahora en un Consejo de Ministros hayan firmado el perdón de la pena a nueve políticos presos. Esto genera una situación de desigualdad ante la ley clamorosa, y no con respecto a cualquier ciudadano de a pie, sino entre los propios independentistas, ya que son varios altos cargos, alcaldes, concejales y manifestantes que mantienen causas pendientes con la justicia. ¿Por qué a los primeros se les indulta y no a los segundos? Unos políticos indultan a otros políticos para mantenerse en el poder.

Si el objetivo es volver a la concordia no es entendible la decisión, y por eso desde el independentismo se reclama la amnistía. Junqueras afirmaba hace un tiempo que los indultos “se los pueden meter por donde les quepa”, nada más que añadir.

La segunda de las injusticias tiene que ver con el agravio que el Ejecutivo está haciendo a otras comunidades autónomas. Pensar que la medida de gracia va a rebajar la tensión es ser cuanto menos un ingenuo. Ojalá sea verdad y pueda haber reconciliación en Cataluña, pero mucho me temo que el soberanismo catalán no renunciará a su esencia victimista y de chantaje. Intuir que puede pasar lo contrario, como indica Marta García Aller, sería tan iluso como “aspirar a dejar a Sánchez sin ambición de poder”.

Los líderes del proceso nunca quisieron firmar la declaración de independencia, pero como en el juego de la gallina, se pasaron de frenada, y para prueba no hay más que ver las imágenes de las caras largas en el Parlament del 27 de octubre de 2017. Su objetivo era sacudir el árbol para rapiñar el máximo número de nueces. Con la mesa del diálogo y los indultos uno piensa que quien incumple y se porta mal recibe premio. ¿Deberán Madrid o Galicia declarar la independencia para mantener sus políticas fiscales?

Pedro Sánchez, con toda su magnanimidad, está cometiendo una injusticia doble. Los más grandes de espíritu y generosos también se equivocan.