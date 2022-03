La “EAEM” en el Paraninfo da Universidade

Concierto de alumnos de Plamen Velev, en la “EAEM”, interpretarán cuartetos de W.A. Mozart y de Franz Schubert en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, actividad en colaboración con la “USC”, en una sesión abierta, en la que serán protagonistas Carla Alonso Borrego- primera violinista- Julia Filón- segunda violinista-, Álvaro Godoy- viola- y la chelista Ana Represas Catalán. En programa, en “Cuarteto en Do m. K. 465” (De las disonancias), de J.A.Mozart, con ese título que habrá suscitado más de una controversia y que se integra en la serie de obras dedicadas a su admirado F.J.Haydn, posiblemente cercano a los “Cuartetos rusos “ de quien había sido su maestro. Con esa carga emocional, no dejan de mostrar un estilo personal, de un músico que se acercaba a la treintena y que será ejemplo de nuevas opciones estilísticas y hallazgos. Analistas como Halbreich, comentarán que si el anterior resultaba una obra secreta, quizás velada y vuelta a matices interiores, aquí no duda en ofrecer estados cambiantes. Se conserva entre la correspondencia enviada a Haydn, una carta que comenzaría en estos términos: “Un padre que había decidido mandar a sus hijos al gran mundo, estimó que debía confiarlos a la protección y conducta de un hombre a la sazón muy célebre, el cual, por fortuna, era su mejor amigo. Aquí tienes también, pues, hombre célebre y amigo mío queridísimo, estos mis seis hijos. Son, no cabe duda, el fruto de una larga y laboriosa fatiga, pero la esperanza que me infunden muchos amigos de quela veré en parte compensada, me anima a hacer creer que estas partes me serán un día de algún consuelo...”

Volviendo al tema, si el ”Cuarteto en La M. K.464”, como aureolado por un soplo crepuscular azulado, se nos mostraba como una obra secreta, velada, vuelta hacia el interior y que no revela todas sus riquezas, sino al oyente sensible y atento, este “Cuarteto en Do M.”, por el contrario, ofrece vivos contrastes y sus emociones y estados de ánimo cambiantes se exteriorizan con facilidad. Tomando el “Minuetto (Allegretto)”, nos hallamos con una contagiosa alegría que no rechaza algunas torpezas de uso, que alternan sin disimulo entre el “forte” y el “piano”. El contagioso trío en “Do m.”, muestra un solo cantable y vagamente elegíaco en el primer violín, cuyos argumentos serán retomados en el final, por el chelo, en una actitud modificada. Ese “Allegro” de cierre, precisamente en un claro homenaje a su admirado Haydn, en un estilo que anuncia un “rondó”, para acercarnos a un tema final, diseñado por detalles en semicorcheas. La coda alcanza un virtuosismo de sublime notoriedad.

Schubert con el “Cuarteto en La m. D. 804”, se distancia de las exigencias de obra de encargo y es obra creada en el tiempo de su curioso “Octeto”, además del personal ciclo de lied “La bella molinera”, obra que ocupará sus atenciones con respecto a las piezas camerísticas. Una consecuencia de haber alcanzado una nueva dimensión en su estilo creativo, en una dimensión distinta. Para el compositor, en una confesión clarificadora, resultará en par de líneas: “De esta manera quiero allanarme el camino hacia la sinfonía”. Un cuarteto en la tonalidad menor, como todas las obras más importantes, y que en esta ocasión, será la misma de la última “Sonata para piano D. 784”o la balada trágica “El enano D.771”, que inducen a pensar aquí en el motivo rítmico de los bajos al comienzo del “Allegro ma non troppo”, tiempo que se expresa dentro de la escritura de un lied. El conjunto de temas que contribuyen a la evolución del cuarteto, se manifiestan en especial en obras anteriores, en especial en dos de los movimientos. Uno es el del entreacto anterior al acto tercero de “Rosamunda” contribuyendo en él a la base del “Andante”, además de una evocación del lied “Los dioses de Grecia”, en el propio “Menuetto”. El alma del cuarteto, especialmente en esos dos movimientos centrales, se encuentra también asistida por obras anteriores, ejemplo irrenunciable de esa obsesiva necesidad de experimentar, dentro de una vuelta a la recreación.

El final “Allegro moderato”, en La M., es para el autor una pretensión de aportar una respuesta optimista, en beneficio del cuarteto en su integridad, equilibrando los acentos dramáticos. Interesa refrescar la memoria de que en esa misma época, el autor dará vida al lied “D.799”, sobre un poema de Lappe, que responde a la pregunta “Schöne Welt, wo bist du?” por “O, wie schön ist dein Welt,Vater”, aunque para Brigitte Massin, ese lied en La b., es claramente posterior al cuarteto. No faltan en este final los elementos dramáticos y a la postre, la unidad de la obra resulta con ello más sorprendente. Apenas concluido, fue ejecutado el 14 de marzo de 1824, en una de las sesiones del Musikverein vienesas, siendo sus intérpretes los miembros del “Cuarteto Schuppanzigh” y fue editado junto a otras obras de su firma, por Sauer y Leidesdorf, en Viena, en una sentida dedicatoria a su amigo Ignaz Schuppanzigh. Fue el único cuarteto publicado en vida del compositor.