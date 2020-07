LOS magacines de la tarde televisiva incluyen mucha más actualidad política de lo que uno podría pensar. Aunque vengan trufados con el humor y la sátira, siempre tan necesarios para sobrevivir en brazos de la corrección política, lo cierto es que la ligereza de otros tiempos a estas horas de la siesta ya no es lo que era. Tal vez la realidad es tan desbordante, tan brutal, que no queda otra que abordarla a cada paso. La actualidad, con su envoltorio político inevitable, está ahora presente a cualquier hora del día, y la diversidad de tertulianos (algunos de ellos son expolíticos) llama bastante la atención. Nunca hubo tanta gente hablando, sabiendo y sin saber. Pero reconozco también que jamás vi tanto científico, doctor o virólogo en televisión como estoy viendo últimamente. ¡Incluso escritores y filósofos de vez en cuando! En fin: no todo iba ser negativo.

Con todo esto, ya digo, las sobremesas se duermen ahora mucho peor. ¡Ah, los documentales de La Dos! No se merecían nuestras siestas, pero resultaba inevitable no dormirse acunados por la gran melodía el Serengueti. Sigue habiendo documentales, y magníficos, pero la realidad nos demanda atención y hay por ahí muchas voces y demasiados ecos. Saben que descreo de alarmistas y agoreros, pero hay algo que se acerca peligrosamente: la escalada tras la desescalada. Es la escalada de la crisis, que, en esos mismos magacines de la tarde, se dibujaba ayer con cifras terribles. Y España puede ser uno de los países más castigados del planeta.

Cabía pensar, desde luego, que el enorme parón económico provocado por la pandemia, unido a la situación que ya se arrastraba de la crisis de 2008, la dificultad para recuperar el tejido productivo y la pérdida peligrosísima de talento a través de las nuevas migraciones de titulados, investigadores, etc, no podía llevarnos a nada bueno. Pendientes de lo que la pandemia nos pueda ofrecer en el otoño, la gravedad de la situación podría notarse en el último trimestre del año. Es una calamidad que una y otra vez seamos golpeados antes de levantar del todo la cabeza.

La escalada de la crisis provocada por el coronavirus se anuncia sin disimulos: para pagar el aumento vertiginoso de la deuda, nos veremos obligados a recortes y, dicen, a subidas de impuestos. Es cierto que los servicios deben mantenerse. Es cierto que la sanidad y la educación, y la investigación, son incuestionables y deben ser para todos. Pero, ¿de verdad la clase media va a ser otra vez la que tenga que reconstruir este país con un esfuerzo sobrehumano, que le impide alcanzar un mínimo de tranquilidad económica, porque periódicamente ha de acudir al auxilio de las cuentas del país? La solidaridad es muy necesaria: sin duda. La pobreza no puede permitirse, particularmente la muy grave pobreza infantil, que por supuesto existe y se ha agravado. Es el momento de Europa, que no puede echarse atrás si quiere ser una referencia global sólida. Pero es también el momento de construir aquí un sistema económico moderno, tecnológico, científico, que incorpore mejoras sociales, que fomente la conciliación y la igualdad, que evite lastrar la ilusión de la gente y el propio futuro con la temporalidad. Las generaciones más jóvenes ya no ven la manera de construirse una vida.