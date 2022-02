LOS derechos sociales fundamentales son derechos subjetivos de especial relevancia. Por ello, para comprender mejor su alcance y funcionalidad es menester tener presente las cuestiones relativas a su estructura: el portador o titular del derecho, el objeto del derecho (las prestaciones o acciones positivas fácticas que definen su contenido) y el titular obligado a satisfacer el objeto del derecho, los poderes públicos generalmente.

Como señala Arango, en relación con el portador y el obligado del derecho, la estructura de los derechos sociales fundamentales plantea cuatro posibilidades. Primera, derecho del individuo a exigir del Estado una acción positiva fáctica. Segunda, derecho de un grupo a exigir del Estado una acción positiva fáctica. Tercera, derecho del individuo a exigir de particulares una acción positiva fáctica. Y, cuarta, derecho de un grupo a exigir de particulares una acción positiva fáctica.

En términos generales, sobre la titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales existen dos posiciones doctrinales. Se sostiene desde que la titularidad corresponde a los grupos con algunas matizaciones, y, por otra parte, que compete al individuo, a la persona natural.

En la primera doctrina se considera que estos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), pertenecen a grupos sociales o colectividades humanas protegidas por el mismo derecho. Se reconocen prestaciones en favor de determinados individuos precisamente en cuanto miembros o integrantes de esos colectivos, de modo que sus pretensiones e intereses se contemplan en la medida en que son miembros de tal o cual grupo o colectividad social. Esta doctrina parte de la idea de que el ser humano es titular de derechos sociales económicos y culturales sólo porque es miembro de grupos sociales. La clave no es tanto la persona sino la existencia de grupos o colectividades que integran personas unidas por un común denominador: mujeres, niños, minusválidos, trabajadores, minorías étnicas, que necesita una especial protección.

El problema es que pueden existir muchas personas en situación de necesidad que no pertenezcan a estos colectivos y que por tal circunstancia podrían quedar excluidos de tales prestaciones de los poderes públicos. Además, estos derechos son derechos humanos. García Pelayo ya señaló en su día que la situación de menesterosidad social no es privativa de determinados grupos. Afecta, no sólo a los más débiles y desfavorecidos, también atiende a la generalidad de los ciudadanos ya que en todos se da una suerte de incapacidad para dominar por si mismos las condiciones de existencia, si bien es verdad que en unos casos la intensidad de la protección es mayor.

En el ámbito de la titularidad colectiva de los DESC, se plantea que estos derechos sólo son de cuenta de una única clase social concreta, que es la clase trabajadora. Para quienes sostienen esta anacrónica posición, hay dos razones que avalan su teoría. A saber, que tales derechos deben ser reconocidos a los trabajadores a causa de la función social que realizan dentro de la organización y, segundo argumento, que dichos derechos protegen precisamente sus intereses en un marco de lucha con otras clases sociales. En el fondo, tal construcción, de origen marxista, reduce estos derechos solo a los derechos de los trabajadores y en una concreta forma de entender las relaciones colectivas al interior de los trabajadores.

La doctrina más elaborada, y más coherente, es la que propugna la titularidad individual, personal, del estos derechos. Queda claro para esta posición que lo relevante no es tutelar al grupo en sí sino al individuo en su concreta posición situación individual en el seno de la sociedad. En el caso del derecho de una persona que precisa alimentación, la prestación en que consiste el derecho fundamental a la alimentación básica para una vida digna se dirige a remediar una carencia de la persona, no del grupo.

En opinión de De Castro, si los DESC fueran de titularidad colectiva entonces la calificación de estos derechos como derechos humanos, como derechos del ser humano quedaría prácticamente sin sentido y vacía. Es decir, estos derechos deben ser caracterizados, especialmente los que son derechos sociales fundamentales, como individuales siempre que sean reconocidos en atención al sujeto titular en cuanto persona individual y como sociales siempre que sean atribuidos al grupo como colectividad de forma que los miembros individuales, las personas físicas o naturales de ese grupo sean beneficiarios solo en su calidad de partícipes del grupo, lo que acontece en casos contados como puede ser en los derechos culturales. En el supuesto de lo que denominamos derechos sociales fundamentales, siempre el titular será el individuo por la sencilla razón de nos encontramos en presencia de derechos fundamentales de la persona.