La familia ‘online’

ME PREGUNTO si esta Navidad a distancia habrá redundado en unas mejores relaciones familiares, pues ojos que no ven corazón que no siente. Bueno, ver, sí ven. Mediante las plataformas de videoconferencia (¿cómo diablos decir esto sin parecer académico?), las familias se habrán reunido virtualmente, reduciendo así las posibilidades de discutir. Nadie afea la indumentaria a hijos y nietos en una charla remota, o eso creo, aunque vistan pijama y no smoking para la ocasión.

De la misma forma, es muy difícil enzarzarse en una discusión política, un clásico impagable de la Navidad presencial. Una conversación virtual no se presta a estas cosas, tiene algo de conexión institucional-familiar, y no puedes hacer un aparte con los cuñados o con las tías abuelas mientras se doran las vieiras, porque todo el mundo está escuchando. Sin apartes, diría Shakespeare, no se puede hacer teatro. Y una cena familiar tiene un poco, o un mucho, de función teatral.

Las nochebuenas a distancia son descafeinadas, pero en televisión salían algunos que celebraban la posibilidad de elegir su menú sin consultar con nadie y el gozo de ir en pantuflas. Creo que en el futuro será tan normal conectar con la familia remota en estas fechas como el telediario conecta en fin de año con la Puerta del Sol. “Conectamos con la abuela en Torrelodones”, será una frase no tan extraña en la nueva Navidad tecnológica.

Durante años una familia ha hecho eso mismo, aunque fuera grabado: conectar con los hogares españoles desde su propia casa. Me refiero a la Familia Real. No se trataba de hablar de la pularda y los turrones, como quizás haríamos nosotros, pero recuerdo que siempre escrutábamos con curiosidad el rincón desde el que emitía el rey, con la esperanza de que no fuera un decorado, sino un lugar que transmitiera autenticidad doméstica.

Mirábamos los cuadros y las fotografías que aparecían al fondo, como si estuvieran ahí por casualidad, los lomos de los libros si el enfoque de las cámaras lo permitía, como si eso diera pistas reales de lo que suelen leer. Si Velázquez hubiera tenido la oportunidad de dirigir una de estas grabaciones tal vez hubiera puesto un perro o dos sobre las alfombras, y se habría dejado ver a sí mismo en un espejo, quizás llevando una bandeja de camarones (naturaleza muerta).

Esta Nochebuena el rey habló de consenso y Constitución, pero al tiempo cambió ese decorado habitual por unos muebles minimalistas de acero y cristal, que aligeraban la escena y la convertían en casi imperceptible, aunque no faltaron, claro, las fotos de las infantas y alguna suya y de la reina. Sabemos que ninguno de estos elementos se deja al azar, y también sorprendían los cuadros poco habituales de Sarah Grilo y Ràfols-Casamada (he tenido que levantarme a mirarlo). Ignoro el mensaje implícito en ese cambio radical de decorado, pero también nosotros tuneamos las videoconferencias con la familia, seleccionando el tiro de cámara y cuidando de que no aparezca loza sin fregar al fondo.

En fin. El mensaje de Navidad a través de las pantallas ya es cosa de todos y para todos. No sabemos cómo será el rey en sus charlas remotas con los más allegados (algunos darían algo por saberlo, claro), pero es innegable que la familia ‘online’ ya es parte del nuevo tiempo. El peligro de las cenas navideñas familiares ya no es lo que era.