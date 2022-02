La filosofía de Putin

EL presidente ruso Vladímir Putin considera Ucrania como parte esencial de su Federación, incluso como origen de lo que hoy es Rusia. Actúa desde parámetros de invasión y anexión basados en una acción militar destinada a proteger los intereses y las aspiraciones de todos aquellos territorios de la región del Donbass y más allá que se sientan rusos y deseen regresar al vientre de “la madre Rusia”.

Como salimos de una misma cuna, nadie puede ni separarnos ni enfrentarnos, suele afirmar cínicamente Putin. El mandatario opina que la consanguineidad, la cultura y el idioma rusos deben primar y ser protegidos, junto con la Iglesia Ortodoxa, por encima de cualquier otro interés.

Entre la propaganda de Putin está también la agresión o genocidio que puedan estar sufriendo aquellos que se consideran prorrusos; por lo que ocupa un territorio, Ucrania, que el presidente ruso considera un Estado inexistente imaginado en su día y erróneamente por Lenin.

Dice Moscú que la OTAN no ha respetado ni los Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 (algo que tampoco ha hecho Rusia), ni su constante demanda para que los países del antiguo Pacto de Varsovia y otros limítrofes no se integrasen en la Alianza Atlántica. Por otro lado, lamenta la presencia de las fuerzas militares occidentales cerca de sus fronteras. Lo considera una amenaza y una intimidación de carácter no sólo político, sino incluso “existencial”. Y apela al restablecimiento del “orden” de seguridad

europeo. Asimismo, le inquietan los 15 reactores nucleares de que dispone Ucrania. Sus centrales pueden resultar peligrosas durante este conflicto, pero también en manos de la OTAN, opina Rusia.

Dice el líder del Kremlin que se trata de una “intervención quirúrgica”, destinada a “desmilitarizar” las zonas prorrusas. Y lo hace, paradójicamente, con su ejército, sus blindados y sus fuerzas aéreas. También es irónico que hable de “desnazificar” Ucrania, cuando utiliza métodos dictatoriales y nada democráticos.

Ahora, tras escuchar su discurso televisado a toda la Federación de Rusia, así como la estrategia de ataque e incursión en las ciudades más relevantes del país, Kiev incluida, su objetivo final parece claro. Se trata de debilitar la capacidad de respuesta de las fuerzas de defensa ucranianas.

Sólo así logrará hacer caer el Gobierno de Volodímir Zelenski, controlar un ejercito ucraniano dócil y sumiso, y otorgar el poder a un nuevo Ejecutivo que acepte modificar la actual Constitución y permitir así la independencia de Crimea, de Donetsk, de Lugansk, y de cualquier otra región que se autoproclame república popular. Y es que la reforma de la Carta Magna les otorgaría una independencia y un reconocimiento no sólo logrados por medio de los hechos consumados (de facto), sino incluso justificados legalmente (de iure).