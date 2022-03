La flautista Ana Teresa Vásques Vieira y la pianista Marina Fernández Rueda, en el “V Ciclo de Novos Talentos Musicais”

Nueva cita del “V Ciclo de Novos Talentos Musicais”, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h-,, proyecto de “Compostela Sound”, en colaboración con la “USC”, tendrá esta tarde dos intérpretes destacadas, la flautista Ana Teresa Vásques Vieira da Costa Ribeiro, acompañada por el pianista Brais González Pérez y la pianista Marina Fernández Rueda. Para la flautista, dos obras en agenda, la “Fantasie sur Françoise de Rimini”, de Claude-Paul Taffanel (1844-1908), instrumentista, teórico y renovador de la evolución del instrumento, además de haberse interesado por la recuperación de la músicas antiguas, antes del advenimiento de las corrientes historicistas, recuperando el legado postergado de J.S.Bach, lo que movería a su alumno Louis Fleury a tildarle con el curioso apelativo de “idle twittering”. Fundó la Société de Musique de Chambre, dedicada especialmente a grupos de viento, Personaje crucial que relevará el protagonismo que hasta entonces mantenía Theobald Boehm, buscando una renovación de la presencia de la flauta, dejando un tratado clave “17 Grands Exercices Journaliers de Mecanisme”, que divulgarán sus seguidores Louis Fleury y Philippe Gaubert.

En su planteamiento interpretativo, la flauta pudo encontrar recursos renovadores que le distanciaban de la escuela tradicional, vigente hasta entonces, en perfecto equilibrio con el posicionamiento de esa recuperación de las olvidados legados barrocos, cuidando especialmente las posibilidades que aportaría la capacidad de la elegancia personificada y una flexibilidad que tendían a una sensibilidad que supondrán un virtuosismo discreto y sin desmesuras. Aspecto reseñable será el cambio en el uso del vibrato, en oposición a la escuela francesa imperante. El suyo era un vibrato ligero, casi imperceptible. Taffanel fue también director de orquesta, espacio en el que la ópera no será ajena, estrenando óperas de Verdi y Wagner, y entre otros estrenos, en la Société de Concert, aparecen obras de C. Saint-Saëns, mientras revisaba los métodos de docencia en el Conservatorio parisino. En este apartado camerístico, merecen mención los quintetos de viento, el “Andante Pastoral et Scherzetino Grand Fantasie”, o la “Fantasie sur Der Freischütz”.

La segunda obra, será la “Suite Antiqua” de John Rutter, obra en principio para clave flauta y orquesta de cuerdas, de 1980, obra en seis tiempos y pensada para su estreno con el “Quinto concierto de Brandemburgo”, de J.S.Bach. Rutter es un músico que presta mayor atención a los repertorios sacros, y fundó su propia agrupación para esos géneros, los “Cambridge Singers”, con los que grabará para el sello “Collegium Records”. Fue colega de escuela de músicos cono John Taverner, Howard Shelley, Brian Chapple y Nicholas Snowman, en la Highgate School. En 1980, será nombrado miembro del Guild of Church Musicians, un período enriquecedor en su carrera, hasta que una grave encefalomielitis, le apartó durante años de la vida activa. Las influencias corales se convertirán en sello personal, en confluencia con otras tradiciones de músicas populares..

Marina Fernández Rueda, ofrece la primera “Phantasiestücke op. 12 ”, de Robert Schumann, título tomado del imaginario narrativo de Hoffmann, y que invita a pensar en un planteamiento estilístico cercano a la improvisación, dentro de una gran libertad formas. “Des Abens” (Al anochecer), el renano pide un tratamiento intimista, partiendo de una apacible serenidad, casi en un estado de ensueño, preparando el ataque de ondulación de tresillos, que nos aproxima a un estado casi difuso. Una escritura pianística de ternura y delicadeza apremiantes, dentro de esos parámetros que tanto apetecían al compositor. Un paso de entrada hacia el célebre “Aufschwung”. Anna Robena Laidlaw, fue la dedicataría del grupo que integran estas piezas encantadoras.

Maurice Ravel, con el primer movimiento de la”Sonatina”, obra que tuvo una primera audición en Lyon, el 10 de marzo de 1906, a cargo de Paule de Lestang , antes de presentarse en París en la Société Nationale de Musique de la Schola Cantorum, con Gabriel Grovlez. Tendremos el “Moderato”, en forma de sonata, procedente de un falso inicio modulante y una fluidez difusa. Un Fa sost. de entrada, será un argumento para un revuelo de fusas que se enmarañan en un cielo crepuscular, idóneo para la recreación de un clima a tono con el movimiento. El breve desarrollo y la inmediata reexposición, nos trasladan a la tonalidad principal. Sobresale especialmente la versatilidad del conjunto de armonías y la claridad de la escritura, para este trabajo que el autor resolvió en tres tiempos, que serán sucesivamente un “Movimiento de minueto” y un “Animato”.

Ferenz Liszt, con el Estudio de concierto nº 3” (Un suspiro), tres estudios de 1848, el año revolucionario, aunque no lleguen a semejante situación convulsa, manifestando una cuidada elegancia formal, idea de sus acostumbradas actitudes de enfrentamientos de pareces opuestos, tan evidentes en el conjunto de sus obras y que para esta ocasión, se acepta una admiración por Frederick Chopin. Reciben también el nombre de “Caprichos poéticos”, gracias a la edición francesa original, cuyos títulos serán: “Il lamento”, “La leggierezza” y “Un sospiro”. El tiempo elegido, comienza con una melodía repartida entre las dos manos, que preceden a un movimiento de arpegios. El tema “suspirado”, en realidad armonizado, se rompe con una cadencia virtuosística.

Chopin con el ”Scherzo nº 2, en Si b. Op. 31”, composición de 1837, y más elaborado que el primero, obra que se editará en París, Leipzig y Londres, siendo una encarecida dedicatoria a la condesa Adèle de Fürstein, resultando una composición arrebatada y entusiasta, que se abre con una frase ciertamente dubitativa “Sotto voce”, que se repite en dos ocasiones. Un breve silencio, deja paso a una serie de amplios acordes en “fortissimo”. A lo largo del discurso del “Scherzo”, se va preparando el trazado hacia una eclosión final, después de un estudiado desarrollo en el que el juego de las tensiones, se va manifestando de modo pausado preparando el determinante “Sempre con fuoco”. Cierra un poderoso episodio de conclusión con una intensa coda.