LA sentencia que en relación a un pleito familiar introducía, entre los motivos que justificaban la residencia del hijo, las diferencias entre una Marbella cosmopolita, que favorecería su desarrollo, y una aldea de Muros de la Galicia profunda que lo dificultaría por su mayor aislamiento y menor posibilidad de desenvolvimiento personal, provocó gran revuelo en Galicia, donde el parlamento se declaró unánimemente contra unas expresiones e interpretación, que formaban parte de una resolución que por lo demás y en apariencia se apoyaba en razones mucho más sólidas.

Existe cierta desproporción entre las expresiones e interpretación de las menores posibilidades de desarrollo personal del entorno de Muros en relación a la ciudad andaluza y el alcance que han tenido las palabras de la sentencia. Hay expresiones más convenientes pero el fondo de la resolución parece aludir a ventajas de la ciudad sobre el campo. La expresión, no oportuna, “Galicia profunda”, admite varias lecturas. Una aludiría a subdesarrollo y es la acepción que provocó revuelo porque evoca ofensas en los viejos centros industriales de emigración gallega que podían escucharse también en la entonces próspera Argentina y otros lugares, pues el ser humano propende a deshumanizar al extraño y a tratar la diferencia social como si fuese el resultado de la inferioridad natural de una raza u origen. Otra acepción alude al tradicionalismo rural y no implica subdesarrollo. Hay una Galicia profunda como hay una Navarra profunda: algunas aldeas aisladas donde solo se habla euskera. El mejor queso vasco-francés me lo vendió un pastor que no hablaba francés. Del tradicionalismo rural, que como antropólogo conocía bien hace 50 años, queda poco en Galicia.

La reacción se entiende mejor habida cuenta que los gallegos estamos sorprendidos por el insuficiente conocimiento que aún entre personas cultas suele tenerse de Galicia en algunos lugares donde subsiste la costumbre de mirarse el ombligo. Y abunda el reproche gratuito, referido a una supuesta voluntad imperialista sobre el castellano de una lengua gallega que sobrevive con el agua al cuello a la urbanización y a la mera concepción utilitaria de la vida.