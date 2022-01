La gente está muy preocupada

NO me parece raro que la política haya adquirido condición de programa ‘prime time’, más que de programa político, pues la gente, en su soledad, no encuentra suficiente aliciente en las plataformas de ‘streaming’ ni en los mundos virtuales. Sólo las redes sociales funcionan como campo de batalla, como una herramienta lúdica donde destilamos frustraciones y egos. Habrá que ver ahora con el ‘metaverso’, esa segunda vida que vendrá a sustituir a la actual, porque ya preferimos vivir en la pantalla.

La política ha vuelto con fuerza nada más empezar el año, lo hace con sus argumentos habituales, no se mueve de ese estilo repetitivo y ramplón, que propende a la confrontación elemental, a la simplificación retórica. Es una técnica literaria, tal vez, para mantenernos entretenidos o embobados. La pandemia nos ha hecho mucho daño, no sólo en las economías personales, sino en la vida misma. Le gente se volvió solitaria, incluso en un país como este, donde siempre hemos necesitado al otro, para bien o para mal.

De pronto hemos descubierto que la realidad puede agotarnos, como la información en bucle. Hay un tedio inesperado en un mundo tan lleno de pantallas y colorines, nadie pensó que el personal no está sólo para recibir destellos, sino que quiere hacer algo. Por eso las redes triunfaron: sirvieron de espita a tanta presión, y ya ven cómo está el patio.

Los políticos se equivocan ofreciendo a la gente una realidad simplificada y maniquea, pensando que no hay tiempo para filosofías ni discursos, como no sean de autobombo. La audiencia votante está muy infravalorada. De pronto ha venido Yolanda Díaz diciendo que quiere abrir una conversación. No sabemos muy bien en qué consiste, pero parece haber provocado cierto estupor cuando se supone que estamos escuchando monólogos todo el rato.

Hay partidos pequeños en la España vaciada que quieren poner sobre la mesa el discurso de la soledad, el envejecimiento y el abandono rural. Tendrán ideología, a buen seguro, incluso podrán ser engullidos o desaparecer, quién sabe, pero de pronto se empieza a tocar la médula de asuntos que son vertebrales, que tienen que ver con la supervivencia y el territorio, que intentan parar la deriva del mundo tal y como la conocemos, en lugar de asistir a este espectáculo de depauperación y extinción de una forma de vivir.

Todo esto sucede con la gente preocupada por el cariz que toman los acontecimientos. Resulta que el fulgor de las pantallas no es suficiente, ni el adormecimiento de las discusiones bizantinas, los discursos de paja, la lucha permanente de contrarios. No se ve sustancia, ni nivel, todo parece igualarse en lo banal y a los intelectuales se les mira como gente que complica las cosas. Ya no cuela el ruido de las televisiones ni el estruendo de las redes, de pronto hemos advertido un gran vacío, un horroroso vacío, y tendrá que haber un renacimiento o acabaremos como náufragos en un mundo hostil.

Muchos se sienten náufragos en el oleaje mediático. Hay una sensación de agotamiento, no sólo neuronal, sino que también cansa ya el decorado, el paisaje. Por si fuera poco, nos pintan un 2022 lleno de tensiones, con el equilibrio internacional quebradizo, con un crecimiento de los enemigos de las democracias, con una progresiva imposición del discurso autoritario y cutre. Vamos hacia las batallas del agua y la energía. No sólo está la pandemia conocida, sino que hay otras de intolerancia, simpleza, censura y dogmatismo. La única seguridad que tenemos es que todo el destrozo, todo el sindiós creciente, va a ser televisado y tuiteado en vivo y en directo.