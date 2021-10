La gran depresión

VI a Sánchez en el canal 24 horas reflexionando sobre los problemas acuciantes de la salud mental. Hoy es un día dedicado a eso, pero lo importante no son los días, sino las medidas. Prometió un plan, y un teléfono de atención al suicidio, que es un tema tradicionalmente tabú, pero no por eso inexistente. Al mismo tiempo, o casi, se había anunciado el regreso a las pistas de baile, lo que, en un país tan amante de la noche como este (al menos así era antes de todo esto), siempre es un motivo para la alegría colectiva. Necesitamos quitarnos capas de dolor.

La evaluación de la depresión y de la ansiedad llega justo cuando la pandemia parece remitir, como quien calcula los daños de una travesía difícil. No está mal que así sea, en un mundo demasiado endurecido y poco empático, proclive a la corrección política, eso sí, al establecimiento de doctrinas, pero, al tiempo, atacado por sembradores de odio, amigos de las simplezas, enemigos de lo complejo, siempre pendientes de encontrar culpables (que son los otros, claro) y mucho menos de favorecer el entendimiento y de regresar a la escala humana, ese lugar a veces olvidado.

Bien es cierto que la pandemia ha desnudado estos datos, los de la enfermedad mental. Las investigaciones (como el estudio de la universidad australiana de Queensland) demuestran lo que seguramente todos barruntábamos, pero con cifras: más de un 25 por ciento de crecimiento de la ansiedad y la depresión en todo el mundo, más sensación de fragilidad y frustración en los sectores más vulnerables, que son bastantes más de lo que parece. Porque las vulnerabilidades pueden ser de muchos tipos. Pero también es cierto que los problemas relacionados con la salud mental tienen que ver con otros aspectos de la vida contemporánea, no sólo con la pandemia. Aunque ahora, al comprobar sus efectos, se visualice mucho más.

En realidad, la salud mental es una pata más, muy importante, desde luego, de todo el sistema de salud pública. Ha de fortalecerse en toda su extensión, y la pandemia, es verdad, ha servido para recordárnoslo. Se han hecho grandes esfuerzos desde el sector sanitario durante esos meses, pero los países desarrollados, y España es uno de ellos, deben dedicar una parte importante de sus ingresos a derrotar las vulnerabilidades que sufren sus ciudadanos, porque de ellos depende finalmente la marcha de un país. Un país es la vida de sus ciudadanos, la salud de sus ciudadanos.

Lo había advertido Errejón en su día, lo recordarán. No sólo es importante la salud mental, sino la alegría de la gente. La gente se merece la alegría. No es un extra, ni un regalo. No se puede vivir preso de la tensión continua, la incertidumbre, el latigazo de la pobreza y la falta de incentivos.