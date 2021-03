La gran manzana

CADA vez hay más chiquillos con móvil, más inmóviles. Ahora es común verlos bajo la sombra de algún árbol de algún parque de algún concello. Allí se relajan, mientras juegan con la maquinita, quizás sentados en un banco para mayor deleite, experiencia y comodidad.

Estos chavales están perdiendo su infancia. Cuando era pequeño, recuerdo que los niños jugábamos tirándonos piedras y corriendo tras los patos. Por ese orden. Recuerdo también que, cuando llegaron los primeros aparatos, tardamos años en tener uno. Y hablamos de tamagotchis. Esos smartphones que crean silly boys llegaron muchísimo después.

Sin duda existen dos culpables. Primero la evolución digital y tecnológica, indispensable catalizador del “gran paso” que supuso para los muchachos dejar de correr, trepar, saltar, vivir... Ahora eso lo hace el avatar que moldearon a su imagen y semejanza: como Dios con Adán, solo que la manzana está en sus móviles y el creador se llama Steve Jobs.

El segundo, y más importante, son múltiples padres: esos que, disfrazando la sobreprotección entre teléfonos, tabletas y demás dispositivos, regalan una travesía multimedia a los retoños para “su beneficio”, generando conocimiento e impulsando independencia. Un plus moderno.

“Con ello, el niño podrá entrar en Google y satisfacer su legítimo antojo intelectual; haciendo los deberes con didácticos tutoriales de YouTube; manteniendo coloquios fructíferos ante pequeños ilustrados vía Twitter; o buscando un buen piso en Idealista cuando cumpla dieciocho años”, pensarán algunos en su subconsciente.

Así pues, el “así no están incomunicados” de los progenitores se complementa perfectamente con los “todos mis amigos tienen uno” de sus retoños. Además, parece que si los niños no tienen móvil sufrirán marginación o, lo que es peor, no podrán pedir ayuda si un “malvado señor con caramelos” les intercepta al salir del colegio.

Lo cierto es que, lamentablemente, tras emplear todas estas buenas intenciones para decantarse por comprarles dicho aparatejo, muchos padres consideran que su aportación ha concluido. “Estarán a salvo”, creen. “Están más en peligro que nunca”, deberían plantearse.

Sin la supervisión, que muchas veces recae sobre esa mal llamada herramienta de control parental, esos menores se meterán en un nuevo mundo sin normas ni límites. Y, desde luego, por iniciativa propia lo último que harán será leer artículos en Scopus, Redalyc o Dialnet. Seguramente, antes se pasarán veladas enteras jugando al League Of Legends, viendo vídeos de Ibai o charlando con desconocidos. Todo ello hasta desconectar del mundo real.

Estamos reprogramando niños. Ahora pequeños internautas que viven pegados al teléfono. ¿En qué se convertirán? De un modo anárquico, fortuito y salvaje, la juventud podría caer entre las redes que brotan, como lianas, allá por el remoto e intrépido Appmazonas.

Bajo dicho entorno, cada vez más presente se halla el peligro añadido de encontrarse alguna que otra serpiente. Esas que dejaron los parques, como las criaturas, para esconderse en ese nuevo hábitat; aprovechando la jugosa manzana, esperando impacientemente el mordisco.