La guerra de los sondeos

PARA desgracia de José Félix Tezanos y de La Moncloa, el último barómetro del CIS, hecho público hace tres días, ha provocado risa generalizada. No escepticismo, ni tampoco preocupación.

Los barómetros y sondeos del CIS hace tiempo que dejaron de ser creíbles, y eso que el Centro de Investigaciones Sociológicas fue en tiempo el organismo de mayor solvencia, el que, se decía, contaba con los profesionales mejores y más rigurosos.

Todo eso cambió cuando Pedro Sánchez decidió sumarlo a su causa, comprendió que los sondeos y encuestas tenían una fuerte carga electoral porque incidían en el voto ciudadano –a todo el mundo le gusta apostar por caballo ganador– y puso al frente del Centro a un miembro de la Ejecutiva del PSOE. Algo que ningún presidente del Gobierno había osado siquiera plantearlo.

Este miércoles ha vuelto a ser noticia porque, al contrario que la totalidad de los sondeos y encuestas de distintas empresas, algunas de ellas tradicionalmente cercanas al PSOE, el CIS ha anunciado que el Partido Popular pierde fuelle y si se celebraran elecciones ahora volvería a ganarlas el PSOE. Días antes, ya dijo también el CIS que el debate entre Sánchez y Feijóo había sido ganado por el presidente del Gobierno.

No se ha dado excesiva importancia al barómetro porque la credibilidad del CIS es hoy la que es, muy cuestionable, pero como apuntábamos sí ha sido motivo de escarnio. Entre otras razones porque el CIS no acertó ni de lejos en las últimas elecciones importantes, las andaluzas, pero sobre todo porque desde que Tezanos está al frente de ese organismo oficial los aciertos han sido escasos y se ha advertido de lejos que no ha dudado en presentar a Sánchez como triunfador en varias ocasiones en las que el presidente necesitaba un impulso electoral.

El llamadlo CIS catalán, CEO, Centro de Estudios de Opinión, suele barrer para casa, pero nunca de forma tan descarada como el CIS, y de hecho en más de una ocasión ha dado disgustos a la Ge-neralitat apuntando que los indepen-dentistas perdían peso mientras se incrementaba el voto de los socialistas

de Cataluña.

El Gobierno, más que fiarse del CIS, utiliza al CIS, aunque Tezanos lo niega tajantemente y recuerda que se trata de un organismo que cuenta con el máximo prestigio por la calidad de sus profesionales. Era así, pero ya no lo es, lo que reconocen algunos de esos profesionales que se duelen de que hayan cambiado tanto las cosas, y no para bien.