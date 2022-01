La guerra es la Prehistoria

TENEMOS muchos motivos para no mirar al exterior, aunque ya todo es interior. La pandemia, la pobreza, la polarización, los discursos inanes, la guerra de la carne, las protestas autonómicas, la España Vaciada. Y, por si fuera poco, vuelven asuntitos del corazón o de las vísceras, y la pasión cuché.

Si miramos fuera, podemos elegir la movida de Boris como forma de entretenimiento (él también está entreteniendo el tiempo, a ver si zafa) o la otra, la de la guerra que dicen que viene. Lo de Westminster tiene tela, pero nos parece un paréntesis local, una humorada de Johnson que no hace gracia a nadie, ni a sus acólitos. El gobierno británico, desnortado tras el brexit y la llegada fulgurante de los apóstoles de Oxford (allí estudió nuestro hombre Filología Clásica y dicen que recita fragmentos de la Ilíada de memoria), es un alivio rápido para los buscadores de titulares urgentes. Pero hay un incendio en marcha, y no es el de Downing Street.

Con la historia de destrucción que tiene Europa a sus espaldas, es mejor no mirar. Bruselas sigue con su política, pero reúne ya a los ministros de exteriores, y hasta la pandemia y el reparto de fondos parecen pasar a segundo plano en las distancias cortas. Biden cumple el primer año con menos alegría de la que le produjo descabalgar a Trump. Las cosas no son fáciles, la salida de Afganistán no puedo ser más polémica, estuviera acordada de antemano o no, y por si fuera poco Trump parece no aflojar la presión. Esto se había tomado como un berrinche del ex, una de sus salidas de tono habituales, pero el poder tira mucho y Trump, que no se creyó en su día que había ganado, ahora se cree con fuerza suficiente para volver.

Es verdad que Joe Biden ha tenido que ponerse manos a la obra, a levantar demasiadas cosas derribadas, pero, en esencia, los grandes peligros siguen así. En plena vorágine mundial, con el orden global en danza, todos se preguntan qué podría suponer un regreso del trumpismo. El propio Biden constata que hoy el ejercicio de la política produce un desgaste extraordinario, un desgaste que tiene que ver con la polarización y el crecimiento exponencial de las políticas populistas, un desgaste casi incontrolable.

Las autocracias han encontrado un terreno fértil en lo que algunos creen ineficacia de las democracias. Pero atacar la democracia es como atacar la educación: algo propio de la barbarie. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Si crees que la democracia es lenta, o blanda, o incluso poco eficaz a veces, prueba con la dictadura.

De pronto hay líderes europeos que apuestan por una estructura defensiva para Europa, dicho sea de esta manera, quizás porque han aumentado las palabras gruesas en el contexto internacional, el equilibrio global es cada vez más cambiante y algunos detectan ese aroma prebélico en la frontera de Ucrania. Biden, en su aniversario gris, avisa, ya sin disimulos, de los días difíciles que se aproximan, y ha enviado a Blinken para la enésima ronda diplomática. Pero también Rusia dice que “la situación es crítica”.

¿Qué pensar? ¿Es el lenguaje crudo de las negociaciones? Soñamos con el momento en el que los asuntos bélicos no tuvieran cabida en Europa, ni siquiera como posibilidad. Regresar a una guerra suena en Europa a algo parecido a regresar a la Prehistoria. Y, sin embargo... La diplomacia y la política europea tienen una gran oportunidad para demostrar su valía.