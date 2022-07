La importancia de sumar

NUESTRA vida se compone de alegrías y de penas. La condicionan todas las cosas que nos van sucediendo en el camino y la determinan todas las decisiones que vamos adoptando a cada paso. En todos los ámbitos. Nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestra capacidad de resurgir, de confiar, nuestros aciertos y nuestros errores, son los que van conformando poco a poco el mapa de nuestra trayectoria.

Nuestra actitud positiva ante los acontecimientos que debemos enfrentar, ante los obstáculos que vamos encontrando a nuestro paso, resulta crucial para poder sortearlos con mayor o menor fortuna, y la calma, la prudencia, la reflexión o la mesura, son herramientas indispensables para poder hacerlo.

Estos son axiomas de mi existencia y principios que forman parte de mi forma de ver el mundo, máximas que intento no olvidar en mi día a día para intentar mantener el equilibrio, aunque no sea sencillo, tanto en el aspecto personal como en el profesional, siendo consciente de que en cualquier momento la vida puede susurrarnos al oído que todo eso puede cambiar en un segundo, de forma rotunda, si los pilares de aquello que más se ama, la familia, sufren una fuerte sacudida.

En estos últimos meses he pensado en esto frecuentemente y he vuelto a tener presente que es obligado poner en valor las cosas que de verdad importan, cuales pueden o deben condicionar nuestro ánimo y nuestra existencia, frente a tantas otras nimiedades que pueden salpicar nuestros días y que a la postre, cuando podamos verlas en retrospectiva, reconfirmaremos que carecían por completo de sentido. Hace solo una semana, como recordatorio de que esto es así, viví de cerca como unos de nuestros papás de la Fundación Andrea tuvieron que enfrentar la perdida de su hijo. Puedo asegurar con pleno conocimiento de causa que no existe un dolor mayor, ni una mayor sacudida, más cruel, más despiadada o incomprensible que la que siente un padre y una madre cuando ve morir a su hijo, porque la orfandad inversa conlleva un desgarro a nada comparable y produce una devastación existencial absoluta.

Y aunque ese dolor justificaría cualquier reacción de ira o de rabia descontrolada, esta casi nunca se produce. Al hilo de esta realidad hay otra lamentable que se contrapone a ella y que cada vez se pone más de manifiesto en nuestra sociedad y es el hecho de que vivimos en un mundo de personas constantemente enfadadas por situaciones carentes de importancia.

Personas que buscan la confrontación y que además se sienten autorizadas a manifestar sus opiniones a cualquier precio, en cualquier escenario, volcando su frustración, sus juicios severos, sus valoraciones arbitrarias o sus comentarios incisivos en las redes sociales o en los perfiles de información de cualquier entidad. Personas que ante cualquier pequeñez que no sea de su agrado, juzgan implacablemente a los demás, en todos los ámbitos, enfrentándose o atacando, descargando en demasiadas ocasiones amargura y rencor con calificaciones gratuitas y crueles que nada aportan, que en nada benefician a quien van destinadas y que solo destruyen y lastiman, haciendo esto casi siempre desde la cobardía de un alias, o de un nombre de cuenta o de usuario irreconocible.

Resulta desolador comprobar como esto se está convirtiendo en una corriente generalizada, en una actitud que abarca ya no solo a personas más jóvenes o inexpertas, si no que está siendo adoptada por otras de cualquier rango de edad, en una deriva generalizada en la que parece que debemos asumir como normal un modo de actuar que nada tiene ni de sano ni de correcto.

A quienes hemos tenido que enfrentar problemas realmente serios en la vida, estas conductas del escarnio gratuito y de la ofensa constante ante nimiedades, nos parecen absolutamente reprobables y un completo sinsentido. Tengo claro que mi modo de pasar por la vida, con lo breve y valiosa que esta es, no va a suceder de esa forma, con el insulto, el juicio o el agravio por bandera.

Que siempre que pueda sumar o aportar en positivo estaré ahí para hacerlo. Y que cuando tenga que comentar algo que no sea agradable, lo haré desde la proximidad y con poco ruido, como decía esa frase que me repetían desde niña: “Se felicita en público, se corrige en privado” y que no puede parecerme hoy más acertada.

Si la vida vale de verdad la pena es por todo lo bueno que en ella podamos sembrar y por toda la alegría, el amor y la paz que podamos recoger como cosecha.

En ese empeño me mantengo, el de seguir sumando siempre, para continuar encarando el futuro con una mirada positiva, aunque efectivamente, en ocasiones no resulte sencillo hacerlo.