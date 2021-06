La imposición de la mediocridad

LA educación en España sigue dando bandazos. España no tiene plan, no tiene un criterio claro para preparar a los jóvenes de cara afrontar un futuro condicionado por la universalización del conocimiento y por la competencia en la excelencia. Analizando las propuestas del Gobierno diríamos que quieren enterrar a nuestros jóvenes en la más absoluta mediocridad y, como consecuencia, a nuestro país .

El suspenso es un índice de fracaso, ya sea del profesor o del alumno. El aprobado establece un mínimo exigible para avanzar. Esa es su razón de ser. ¿Cómo puede pensar el Gobierno que está haciendo un favor al alumno o a las necesidades de conocimiento de los sectores productivos del país si permite hacer la selectividad a personas que no han superado las exigencias mínimas del bachillerato?, ¿cómo puede que está haciendo bien la parte que le corresponde en la formación de las personas en valores?

La ministra Celaá nos engaña y pretende que los españoles nos engañemos a nosotros mismos. Que establezcamos unos requerimientos de nivel educativo y que luego no los respetemos. Una cosa es que en las primeras etapas educativas nos dirijamos a los niños con expresiones como “progresa adecuadamente” o “necesita mejorar”. Pero las personas que llegan a la selectividad deben tener claro cómo es el mundo con el que se van a encontrar. Y ese mundo lo es en sentido amplio.

En ese mundo se premia el esfuerzo y los conocimientos. Es un mundo de actitudes y aptitudes. A esa edad, los alumnos son “aptos” o “no aptos” para seguir adelante. Y, si no lo son, deberán perseverar hasta que lo sean. Eso es lo verdaderamente democrático. Lo correcto es democratizar el saber, y no democratizar la ignorancia. Democratizar la capacidad de esfuerzo y de trabajo, y no democratizar la resignación ante la derrota. Democratizar las posibilidades de éxito, y no la mediocridad.

España apostó hace mucho tiempo por un modelo de evaluaciones continuas, en el que no solamente se valoran las respuestas en un momento puntual, sino también las ganas de aprender, la actitud, el esfuerzo. Eso es lo que sucede durante los cursos académicos. Eso es lo que nos da la oportunidad de aprender ... de ser mejores.

Superar esta etapa sin haber aprobado y someterse a un examen de selección puntual, como se pretende, es injusto. Anima a nuestros jóvenes al juego de azar, más que a un comportamiento que será el que se le exija cuando se enfrenten al mercado laboral. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a nuestra juventud? Que la vida se juzga en instantes y que todo lo demás no cuenta. Eso no es formar personas, sino estrategas de la ruleta. Es dejar en la cuneta a miles de personas a las que habremos negado una segunda oportunidad para evolucionar.

Es un tópico decir que la vida es superación. Y suspender es lo contrario de la superación. Es, por definición, la no superación.