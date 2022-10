La improvisación permanente

El PSOE de Sánchez, que en materia fiscal no es el mismo que el de los presidentes autonómicos socialistas, accedió a implantar un nuevo impuesto a los ricos del país para contentar a Podemos y para frenar a sus barones autonómicos en la desenfrenada carrera con los del PP en bajadas impositivas generalizadas se sacó de la manga en cuatro días una serie de medidas fiscales copiadas de las propuestas por Feijóo, pero de muy escaso calibre. En contra de lo que decía el Gobierno hace una semana, cuando se negaba rotundamente a todo ello, hemos de reconocer que mejor que nada, pero ni siquiera los beneficiados por las rebajas podrán mantener el poder adquisitivo en tanto que las subidas salariales no se aproximen a la inflación.

Nadie, salvo los titulares de las 17.814 grandes fortunas que según el Gobierno hay en España, va a llorar porque los ricos paguen algo más. Pero esta no es la cuestión. Hay riesgos en la medida que el Gobierno no evaluó. O sí lo hizo, pero le da igual porque el objetivo es fundamentalmente propagandístico. El impuesto a los ricos, llamado de solidaridad, se impone únicamente en las comunidades que suprimieron o redujeron el de patrimonio, lo cual atenta contra las competencias fiscales autonómicas, con lo que estaríamos ante un fraude. Me temo que alguno de los afectados acuda a los tribunales, y gane. Cabe esta posibilidad y también, porque el dinero no tiene patria, que igual que miles de empresas huyeron de Cataluña hace cinco años para salvar sus patrimonios, estos ricos se vayan legítimamente a otro país europeo con sus haciendas, en busca de trato más favorable. El impuesto de patrimonio, suprimido en su día por Zapatero, no existe en ningún otro país de la UE.

A los bandazos del Gobierno, aunque mejor sería decir de la parte socialista del Gobierno, estamos acostumbrados. Sánchez asumió el poder hace más de cuatro años y en varias ocasiones anunció la necesidad de abordar una reforma estructural en materia fiscal. Desde la de Fernández Ordóñez en los primeros años de la transición solo hubo parches y remiendos que sirvieron para ir tirando cuando España vivía con notable estabilidad económica. Desde 2008 con la gran recesión se hace necesaria para afrontar los necesidades de nuestro tiempo. Podría disculparse la primera etapa de Rajoy, cuya prioridad era el empleo, pero no hay pretexto alguno para no acometerla en estos momentos, tal como nos acucia la Unión Europea.

La política española discurre, más que nunca, en clave electoral o partidista. Las sedes de los partidos se trasladaron a las instituciones, con especial aplicación entre los que gobiernan. Ferraz está en Moncloa, los círculos de Podemos (¿alguien recuerda lo que eran?) en los despachos de sus ministras y la vicepresidenta Díaz en proceso de escucha. Con este panorama es fácilmente deducible que las grandes reformas que necesita este país habrá de hacerlas el próximo presidente. Nos espera un año de improvisaciones.