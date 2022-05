La increíble y verdadera historia de C.

La historia del candidato C. merece ser contada porque fue un extraordinario ejemplo de éxito político, y ya se sabe que la principal misión de los historiadores siempre ha sido contar las historias de los que ganan y dejar de lado a los que pierden. Todo comenzó el día en el que C. decidió presentarse a las elecciones con un lema insólito: Si total vas a tener que votar a un imbécil, para eso vótame a mí. Parecía increíble que con esta oferta alguien fuera a hacerle caso. Se lo hicieron, porque además la fue mejorando en su campaña electoral, en la que dejó muy claro que: carezco de todo tipo de conocimientos y formación especializada, o que: no tengo ninguna clase de principios; y lo que era aún mejor: no sé nada ni me pienso molestar en aprenderlo. No podría hacerlo, aunque quisiera, porque soy tan ignorante que ni siquiera sé lo que ignoro.

¿Qué esperaba conseguir con estas credenciales? Pues el éxito, porque, retorciendo todos sus argumentos, convencía a los votantes en sus mítines de que es mejor no saber nada a la hora de meterse en política. Primero porque así puedes aprender más, mientras que el que sabe algo ya tiene algo menos que aprender, y luego porque si sabes algo con certeza esto te hará ver las cosas con muchos prejuicios, porque ya partes de una visión previa de las cosas. C. se presentaba así como un espíritu puro, o un folio en blanco, en el que sus votantes podrían escribir lo que les apeteciese. ¿Qué más se podía pedir? ¿Acaso no consiste la democracia en recoger la opinión popular?

A esta ignorancia radical popular C. añadía su total carencia de principios, explicando también sus ventajas. Si yo tuviese principios tendría unos y no otros, y entonces tendría prejuicios en contra de aquellos principios que fuesen diferentes a los míos. Por eso no tengo ninguna clase de principios, porque como demócrata que soy estoy abierto a todo lo que se me diga y a todo lo que se me pida. Y además estoy también dispuesto a cambiar mis principios todas las veces que sea necesario y conveniente, porque siempre estaré abierto a atender las necesidades del pueblo en cada momento, y si un día son unas y otro las contrarias, será porque es necesario que sea así. Yo no tengo ni conocimientos ni principios y por eso siempre me someteré a un criterio superior.

Algún politólogo publicó con rapidez un artículo especializado intentando comprender la revolución que se avecinaba, y para eso creó el concepto de candidato líquido, del candidato fluido, inaprensible y transparente como el agua, dándole así una base epistemológica a la candidatura de C., y esperando quizás que, tras su victoria, lo contratase para su nuevo think tank, o gabinete de estudios, e hiciese de él su consejero.

Y fue así como, sin ninguna idea, principio ni cortapisa, C. obtuvo su escaño con un impactante resultado electoral, que avalaba su propuesta de que C. solo iba a pensar en su propio beneficio, legítimamente conseguido en coherencia con sus propuestas programáticas. La noche de victoria electoral hizo su primera declaración, en la que de lo único que informó a la prensa y a sus seguidores fue del gran sueldo que iba a cobrar, de las dietas y comisiones que incluía, de sus beneficios fiscales, de lo barato que pensaba comer en el restaurante del Parlamento, de los hoteles a los que iba a ir y de los viajes que iba a llevar a cabo con el dinero público en cumplimiento de sus altas misiones. A lo que añadió que, como iba a conocer a gente importante, intentaría tejer una red de influencias que pudiese utilizar inmediatamente, y sobre todo para asegurarse su futuro, ya que el árbol de la política es de hoja caduca.

Desde el primer día que asistió al Parlamento dejó claro en rueda de prensa que no pensaba leer ni una sola línea de ningún texto que se fuese a aprobar, ni tampoco escuchar cuando los demás hablasen, porque le habían dado un ordenador portátil, una tablet y un teléfono móvil de última generación, que le permitían estar entretenido durante todas las sesiones, en los momentos en los que no salía para ir al bar, al baño y para hacer pasillos con otros diputados y periodistas. Pero eso sí, lo que iba a hacer religiosamente era votar dándole al botón correspondiente, según las órdenes que recibiese en cada momento de su grupo parlamentario.

Todo esto se lo iba a explicando a la prensa cada semana, con sus justificaciones correspondientes. ¿Pará que le habían dado tantos aparatos si no era para utilizarlos y sacarles el mayor rendimiento posible? No amortizar las cuotas de su coste y conexión, ¿no sería despilfarrar una inversión pública? Pero en uno de esos encuentros con el llamado cuarto poder, un día una periodista le preguntó si no estaba en contra de su programa electoral apretar el botón que le mandaba su jefe de grupo, que sí que tenía un programa, unos conocimientos y unos principios, lo cual, evidentemente lo hacía ya a priori sospechoso. Reconoció que eso era así, y por eso convocó a la prensa para la semana siguiente en la que anunciaría una transcendental decisión.

Pasada la semana, C. anunció a bombo y platillo que se pasaba al grupo mixto, porque como ese grupo no tenía ninguna coherencia, estaba mucho más cerca de su carencia de conocimientos y principios que los grupos parlamentarios que estaban llenos de abogados, economistas y profesores. Es verdad que casi no tendría tiempo de hablar en público, porque los minutos de los turnos se dividen proporcionalmente. Pero como lo que él quería era no hacer nada, el que casi no le dejasen hablar era un punto a su favor. Así podría revindicar su papel de reprimido y silenciado por los grandes poderes políticos, y presentarse como víctima y portavoz de la mayoría silenciosa, que se diferenciaba de él en que era mayoría y no la dejaban hablar, aunque quisiese, y en que además no cobraba por estarse callada. Pero como en política hay que saber aprovechar los recursos, C. y su asesor mejoraron su perfil de candidato líquido, añadiéndole el matiz de la negación del discurso y el silenciamiento del relato de las voces ocultas. Gracias a eso esperaban incitar la ira de la gente corriente. Pero si esa gente le preguntaba qué es lo que tenía que decir, él contestaba diciendo que lo que tenía que decir no podía decirlo, porque las ideologías dominantes, los aparatos ideológicos del estado y el control de la información ahogarían cualquier intento de libertad de expresión. Todo esto naturalmente lo hilvanó su profesor asesor.

La vida de C. en el grupo mixto fue una cadena ininterrumpida de éxitos; nunca hablaba, pero siempre votaba sin conocer los temas, sin principios ni ideas preconcebidas, sino según lo que la ocasión y el interés le sugerían. Y como era un representante del pueblo su voto era la encarnación más pura de una voluntad popular abierta, amplia, cambiante y dispuesta a solucionar cada problema según el caso. Así el ahora llamado diputado líquido se hizo cada día más indispensable a la hora de todos los desempates. Y poco a poco comenzó a exigir más para desempatar.

Su ejemplo fue cundiendo y cada vez más diputados pasaron a reivindicar el valor del pensamiento líquido y la deconstrucción del discurso de las leyes y los argumentos de la economía. Más profesores pasaron a ofrecer sus servicios, mejorando las propuestas al añadir que no existen los datos al margen de las teorías, y que todos los datos: inflación, salarios, muertes por enfermedad... no son más que construcciones de los discursos jurídico, económico y médico. Como todo pasó a ser una construcción social se llegó casi a defender que los gatos podrían pasar a ser perros -si ellos quisiesen-, a decir que defender que la Tierra es plana es una opción política, y que la verdad no es más que el consenso que se logra después de una votación, que previamente se ha de negociar en los pasillos, cafeterías, restaurantes, o en los rellanos de acceso a los servicios, que siempre garantizan la discreción, aunque es cierto que discriminando por sexo o género.

Los diputados líquidos se convirtieron en un tsunami democrático. Letrados, economistas, y expertos de todo tipos pasaron a estar permanente callados, e incluso a algunos de ellos se les puso en ERTE. El parlamento líquido pasó a ser un enorme cajón en el que los diputados -y diputadas- se movían al azar, chocando unas veces y esquivándose en otras. Cada votación pasó a ser una aventura. Nadie podía ya predecir nada, ni siquiera algunos físicos de partículas que estaban en paro y ofrecieron sus servicios para predecir el futuro mediante la mecánica estadística.

Al igual que pasa en los gases, el aumento de la movilidad de los diputados líquidos hizo subir tanto la temperatura parlamentaria que se llegó a la conclusión de que procedía llevar a cabo una moción de censura líquida que permitiese elegir un@ president@ del gobierno líquid@, que no debía tener ni conocimientos ni principios, y que se adaptase en cada ocasión a lo que viniese. Las cosas tienen su lógica y las cosas líquidas también, y como el prestigio se consigue con el aval de una trayectoria, la carencia absoluta de trayectoria de C. le permitió ser elegido presidente del gobierno por amplia mayoría. Agotó su mandato, y logró su reelección, gracias a no haber aplicado ningún criterio, no tener ninguno principio ni mostrar por asomo ninguna idea. Y así fue como tod@s l@s diputad@s fueron felices, mientras el mundo se iba por otro lado.