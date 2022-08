Antes de nada, confieso que la primera opción manejada para el título de estas Contrariedades número vaya usted a saber, que si yo ya pierdo la cuenta de lo vivido imagínense de lo escrito, era La insoportable levedad del beber. Por esas misteriosas cosas de la semántica, un simple cambio de letra, una labial en lugar de una dental que modifica la etimología completa en un imperceptible movimiento oral, hacía más poético el encabezamiento descartado, de ahí que no lo hubiera descartado del todo y, pese a su derrota inicial frente al finalmente elegido, se reivindique aquí, en el siempre importante primer párrafo, donde obtiene una victoria indiscutible sobre el original.

Esta pequeña victoria que aplaudirían algunos de los más nocturnos lectores, aunque pírrica, es ilustrativa, sin embargo, de las preferencias del juez árbitro que decide en este espacio, que también podría llamarse tranquilamente Contradicciones, todas y cada una de las palabras que aquí aparecen. Cuando alguien se viste la toga de este oficio periodístico, que aunque parezca invisible también existe, automáticamente se convierte en un implacable magistrado de las letras, cuya elección y combinación, salvo que uno se haya abandonado antes con pasión a la insoportable levedad del beber, no son ni aleatorias ni inocentes. Y que éstas vayan o no en la dirección correcta que se supone que deben ir, si es que en algún lugar y hora existe esa dirección correcta, que lo dudo, tiene mucho que ver con la insoportable levedad del deber que impone la más insufrible pesadez de la convención social.

En la vida, la diferencia entre el deber y el beber es una línea aún más fina que una pobre letra que apenas cambia su barriga de orientación (d/b), como quien se da la vuelta en la cama combinando posturas que favorezcan un descanso más satisfactorio, aunque sea a costa de desvelar al compañero/a, fijo o circunstancial, de colchón. No se mofen ni se sorprendan por la comparación escogida, que las aventuras y desventuras de un colchón dan para escribir Las mil y una noches y no son cosa baladí, pues a menudo pueden explicar muchos de los acontecimientos históricos de todo un país, recuerden, si no, el que Sánchez se llevó a La Moncloa para entronizarse con la solemne cubrición del somier vacío de Rajoy, por no citar casos más picantes de la realeza española que acabaron en coronación, abdicación o destierro.

¿Quién en esta vida donde se recibe estopa por doquier no está tentado, siquiera alguna vez, a mandar al carajo todas las formas del deber y entregarse plácidamente al beber en sus cantidades más reconfortantes que, obviamente, no son las mismas para todo el mundo? Que le pregunten a Rajoy en aquella tarde aciaga para él de mayo del 18, en que fue sustituido en su escaño del Congreso por el bolso nada económico de su vicepresidenta Soraya (que cumplió dignamente su papel de presidente; el bolso, no Soraya), mientras él olvidaba sus penas a base de vaso va vaso viene del exquisito Macallan escocés en la calle de Alcalá, miralá, miralá, canturrearía el pobre Mariano en su somnolienta embriaguez evasiva donde Sánchez se le aparecería una y otra vez, al mismo ritmo del vaso va vaso viene, como el indeseable violador de su inmaculado colchón monclovita.

Inmaculado colchón o impuro, según cómo se mire, que el Rajoy presidente también hizo una particularísima interpretación de lo que significa el deber, incluso en los momentos en los que se mantuvo apartado del beber, que, desafortunadamente, casi completaron todo el resto de su legislatura. Mariano (el continuo deambular del nombre al apellido y del apellido al nombre, como las eses de una persona bebida, son voluntarias, diría que estilísticas, fruto del capricho del magistrado de las letras del que ya les hablé en el segundo párrafo), Mariano, decíamos, se estrenó en el Gobierno haciendo todo lo contrario a lo que había prometido en la campaña (subiendo impuestos), hecho que dota de una extraordinaria coherencia al personaje caricaturesco que de sí mismo fue conscientemente creando, pero que chocaba frontalmente con el programa electoral ofertado. ¿Y cómo lo resolvió? Diciendo que no había cumplido su palabra, pero sí con su deber. Si estuviese en una taberna, en medio de uno de esos debates cuyo nivel poco tiene que envidiarles a los escuchados en el Parlamento, lo tomarían por un borracho que no sabe que el primer deber de un hombre es cumplir su palabra. Pero, lanzado desde La Moncloa, el mensaje sonó distinto y Mariano, perdón, toca Rajoy, hasta felicitaría efusivamente a su exclusivo magistrado de las letras por el efecto conseguido.

Entre el deber y el beber, cada cosa tiene su tiempo y en el reparto que cada cual haga de estas dos actividades, obligada o voluntariamente, se podrán adivinar la mayoría de los rasgos de las distintas personalidades. Yo, si quieren, les desvelo la mía. Del beber, como quien no quiere la cosa, ya hablé lo suficiente por hoy, igual que quien toma su dosis justa de alcohol diaria. Del deber, yo estoy seguro de que a mí me deben mucho más de lo que yo debo.