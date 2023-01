La ira de Shakira

SÓLO es una canción, pero lleva ya tantos comentarios de texto que Fernando Lázaro Carreter, de estar entre nosotros, se mostraría fascinado y abrumado al mismo tiempo. He visto su letra en decenas de páginas, he escuchado su música en fuentes numerosas. Dicen que tiene ya tantas descargas que su monetización (qué palabra más reveladora) está rompiendo récords, amén de que todo el mundo, incluido aquí un humilde servidor, se anda haciendo lenguas de la pieza, o sea, de la canción, por ahí. No será digna, me temo, de figurar en las mil mejores poesías de amor (de desamor, vale) de la lengua castellana, ni en algún que otro Parnasillo, pero levanta pasiones del cuché y no sólo, porque así es este tiempo indescriptible. Shakira, dicen, canta contra Piqué, y hay mucho personal que no se pierde ripio.

La canción se ha interpretado como una carga de profundidad de la cantante contra su ex pareja. Algunos lo han visto como un auténtico bombardeo, como un imparable repique de calificativos, golpe a golpe, ripio a ripio. Llevamos unas semanas ardientes en cuanto al lado doméstico y amoroso del famoseo, algo que no es novedad, claro, pero que en los últimos tiempos se ha intensificado hasta lo indecible. Recuerden lo de Preysler y Varga Llosa, que, afortunadamente, parece haberse detenido en apenas dos o tres comentarios al paso y una aleve agitación tertuliana, por suerte sin consecuencias artísticas, por no hablar de Harry Windsor, que está haciendo de sus memorias, que, la verdad, parecen más bien una venganza real, el gran negocio del momento.

En esa misma línea del despecho, en este caso de pareja, se ha movido la canción de Shakira, que también parece proclive a recoger pingües beneficios por el trabajo producido por Bizarrap, según leo. Como siempre en la historia de la humanidad, la venganza por el desengaño amoroso ha movido como ninguna otra cosa a escritores y a poetas, aunque, eso sí, me temo que no siempre con el mismo nivel de calidad. Pero lo que funciona, funciona, queridos: hay ingredientes infalibles que han animado tantos y tantos telefilmes de sobremesa hasta el infinito y más allá.

En esa línea estética, digámoslo así, se mueven con soltura algunos de los versos del tema: Quevedo (el escritor clásico, me refiero) ya fue bueno en la sátira descarnada, alguna vez muy humorística, pero el pobre nunca hubiera podido escribir un verso con tanta autoestima, nunca mejor dicho, como “cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Eso desde luego. Shakira muestra a las claras el lado monetary (“las mujeres facturan”, afirma): y sabe perfectamente de lo que habla, aseguran las crónicas y las profundas y sesudas exégesis del texto, porque el despecho de la fama vende, ha vendido siempre y los resortes del alma humana son bien conocidos, como han demostrado históricamente los mejores cotillódromos y los lindos cuchés.

Así se va animando la escena artística del año 2023. En una época demasiado proclive al ripio, el excelente escritor Benjamín Prado decía ayer en una televisión que los ripios funcionan cuando se escriben a propósito. Será eso. Como todas las historias de amores difíciles y desamores más difíciles todavía, entre líneas hay un deje, quizás casi imperceptible de amargura. Será cosa mía. En fin, los comentarios de texto siguen. Se miden las palabras, las expresiones, las ¿metáforas?, los números que al parecer encierran enigmas (no muy enigmáticos) como el dorsal del futbolista, y cosas así. Como decía Joyce, lo mismo estamos trescientos años ocupados.