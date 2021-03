La irrelevante Díaz Ayuso

PROVOCÓ asombro cuando Pablo Casado la designó candidata al gobierno regional madrileño, era una figura completamente irrelevante en el PP; pero más asombro causó Isabel Ayuso cuando se convirtió en presidenta y demostró que tenía voz propia, iniciativas propias y coraje para enfrentarse al Gobierno central.

Plantó cara a Pedro Sánchez cuando trató de imponerle las medidas con las que pelear contra la pandemia, cerró colegios cuando el gobierno dijo que no se cerraran, compró material sanitario cuando se indicó que solo el gobierno central podía hacerlo, montó un hospital de campaña en pocas semanas, un hospital permanente antepandemias a pesar de las protestas, y se empeñó en tomar medidas anticovid que no obligaran al cierre de los negocios de hostelería y del comercio, permitiendo así su supervivencia y dañando lo mínimo la economía de los madrileños.

La irrelevante Ayuso se dio cuenta antes que nadie de que el pacto entre PSOE y Ciudadanos para presentar una moción de censura en Murcia no se quedaría ahí, y convocó elecciones en Madrid al mismo tiempo que echaba de su gobierno a los consejeros de Cs. No se equivocó, ya estaba en marcha una moción madrileña. Pero esa iniciativa provocó que esa mujer irrelevante provocara una revolución política hasta el punto de obligar a Pablo Iglesias a abandonar el gobierno y encabezar la lista de Podemos a la presidencia madrileña, ante el temor, el miedo, a que su partido se convirtiera en extraparlamentario; Arrimadas pidió a su principal valor en este momento, Edmundo Bal, que hiciera lo mismo en la lista de Ciudadanos y Ángel Gabilondo, con un pie fuera de la política, fue el elegido por Sánchez para encabezar la lista del PSOE. No había tiempo de encontrar una figura con mejor imagen. Iván Redondo inventó que lo que parecía defecto de Gabilondo, su seriedad, era la principal virtud de un candidato.

En la izquierda hay miedo a Ayuso. Se nota en su empeño en identificarla con la extrema derecha. Iglesias quiere renovar los pactos de la izquierda y Gabilondo, evitar extremismos.