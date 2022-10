La izquierda en América

AMÉRICA Latina gira a la izquierda. Lo constatamos con los últimos cambios de gobiernos incluso en países que aparentaban inmunes a ese socialismo del siglo XXI que no ha logrado aún demostrar ni sus virtudes ni sus éxitos. Pero como la cuestión política no es sólo cosa de los que se benefician de la cornucopia del poder, sino también de cuantos, a través de sus votos, encumbran a unos y destronan a otros, cada país o región disfruta o apechuga con aquella opción que ha elegido. Con todo, abundan los casos en los que millones de electores se pronuncian en las urnas a favor de un líder o un partido que, una vez en el poder, traiciona o incumple las iniciativas prometidas en campaña.

Constituye, ésta, una constante que se repite una y otra vez; y que si bien resultaba más palpable en contextos como la antaño boyante Cuba, o en esa Venezuela cuyos recursos naturales llevan malográndose décadas en perjuicio de la población, hoy día se detecta y reproduce en países como la Honduras de Xiomara Castro, o la Colombia de un Gustavo Petro en el que muchos populistas, castristas y bolivarianos tienen puesta su esperanza como posible líder aglutinador de las izquierdas frente a unas derechas cada vez más confrontadas y divididas tanto a nivel regional, como nacional e internacional.

Más preocupante resulta ver cómo los problemas de México, con López Obrador, no sólo no se han disipado, sino que se han acrecentado desde su llegada al Gobierno. Igualmente, me sorprende que nuestros hermanos argentinos no reaccionen ante la deriva de una gestión que, bajo la batuta de Alberto Fernández, ha propiciado que el 40% de su población viva por debajo del umbral de pobreza, y un 15% en la indigencia. Hasta el deslumbrante Chile ha sucumbido a las promesas de un Gabriel Boric que, tras siete meses al frente de la República, pierde popularidad y proclama una reforma tributaria y una subida de impuestos que en su etapa de candidato no quiso precisar, y que ahora le reprochan quienes ven cómo las inversiones y el empleo sufrirán las consecuencias.

Hablamos de despropósitos y falsedades; de líderes como Pedro Castillo, a quien la fiscalía general del Perú acusa de supuesto fraude, tráfico de influencias y organización criminal; y de Daniel Ortega en Nicaragua, quien define a la Iglesia como una “dictadura perfecta”, e incluso ataca y reprime a la prensa libre. Ya ni nos sorprende ver al presidente de Bolivia, Luis Arce, acusar de narcotraficante y corrupto a su padrino y antecesor Evo Morales, al tiempo que despreciar en la ONU a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y entre tanta desquicia izquierdista, ahí aparece Joe Biden, dispuesto a renegociar con la Venezuela de Maduro (sin consultar con sus aliados) una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. En fin; caóticos unos, y perdido el otro.