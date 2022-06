La “JONDE”, formación en residencia de las “Xornadas de Música Contemporánea”

La “Joven Orquesta Nacional de España”, será formación en residencia de las “Xornadas de Música Contemporánea”, ofreciendo conciertos en variedad de ensemble y música de cámara, en obras de la que darán puntual noticia, con dos estrenos absolutos propuestos por ella, obras de Alicia Díaz de la Fuente y Hara Alonso, y cuyos miembros, estarán también dirigidos por el “Plural Ensemble”, de Fabián Panisello. La “JONDE”; estuvo hace años en Santiago, en una gira, propuesta por la que entonces era la “Xoven Orquestra de Galicia”, de Joám Trillo, dirigida por Salvador Mas, con un repertorio clásico por excelencia. El proyecto de la “JONDE”, nos lleva al año 1983, bajo la dirección de Edmond Colomer, quien estaría con ella un dilatado período hasta 1995, cediendo el testigo a Llorenç Caballero, y J.L.Turina, y en la actualidad con Ana F.Comesaña Kotliarskaia. Una iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura, que mantiene plena vigencia, colaborando en certámenes de primer rango, como los “Proms”, interpretando la cantata “”The Plague” (La Peste), del exiliado Roberto Gerhard.

Una primera jornada en la Sala Ángel Brage, del Auditorio de Galicia, con el programa “JONDE FOCUS”, dedicado a compositores del XX/XXI, y un acto previo anunciado como “Cartografía do Plural”- 19´30 h.-, que impartirá Rosa Mª Fernández, musicóloga que colaboró la pasada convocatoria, con la ponencia “Elas fan ópera”, centrada en creadoras como Kaija Saariaho, Chaya Czernowin o Raquel García Tomás, o directoras de escena e intérpretes. Rosa es investigadora en músicas contemporáneas, doctorada por la “UAB”, y que ampliaría en el Institute de Recherches Musical, de la Sorbona, desarrollando una labor de dramaturgia contemporánea en la Università de Musicología (Milán), recibiendo encargos de la “ONE”, del Auditorio Nacional y del “CNMC”. Destacó para el “CGAC”, la instalación sonora en 12 canales “ARGOT, laberinto fluido”, entre otros, como el integrado en el Instituto Cervantes, de Frankfurt. “Focus. Poéticas encontradas: La música española en el período de entreguerras 191/39” es otra iniciativa que se ofrece actualmente, repartido entre distintos géneros, en el que la “ONE” tiene especial protagonismo, y en la que “Fundación Juan March”, presta sus atenciones disponibles para los aficionados en general.

Fabián Panisello, aporta “Solstice”, uno de nuestro baluartes en la vanguardia, en su calidad de doble nacionalidad hispano/argentina, dinamizador del “Plural Ensemble”, ejerce la docencia compartida con sus iniciativas como director de formaciones, que compartió igualmente en la Escuela Superior Reina Sofía, el China Conservatorium Beijin, ampliando su presencia artística desde Gaz, a Buenos Aires y Nueva York. En Argentina , siguió las escuelas impartidas por Francisco Kröpfl y Julio Vera, para continuar en el Mozarteum Salzburgh, con Bosuslaw Shaeffer. Otros de sus maestros, fueron Elliot Carter, Franco Donatoni, B.Ferneyhough, Luís de Pablo o Peter Eöstvöst. Es autor de espectáculos como la ópera “Le Malentendu”, o el multimedia “Les Ruis Megres”, que se añaden a encargos frecuentes que van desde la “ONE”, al certamen de Donaueschingen, el “Ensemble Modern” o el Goethe Institute.

George Friedrich Haas- “La Profondeur”( estreno en España), compositor de Graz, con estudios en la Musikhoschule, como alumno de Gosta Neuwirth y de Ivan Eröd, centro del que llegará a ser profesor de contrapunto, composición contemporánea, análisis e introducción a la música microtonal, a partir de 1989. Pasó por la Hochschule für Musik Wien, en donde amplió con Friedrich Cerha, determinante en sus planteamientos artísticos; también por el Darmstadter Ferrenkurse, y el “IRCAM”, parisino, para centrase en los espacios de los trabajos sobre computadoras y por la Hochschule Basilea. De Ligeti, tomará el interés por trabajar sobre la micropolifonía el microtonalismo y el espectro de los sobretonos. En su considerable catálogo, acudiremos a una breve relación, comenzando por las primerizas “Adolf Wölfi”- ópera de cámara-, a “Hommage Steve Reich...George Ligeti”; “Nacht”, ópera de cámara, inspirada en la poética de F.Hölderlin” y en la proximidad, la obra orquestal Bruchstück”, “Hyperion Konzert für Lichstimme und Orchester” o “Melancholia”, para la Ópera Nacional de París.

Kaija Saariaho, ofrece “Solar” (1993), autora de proyectos como “Adriana Mater”, con Amin Malouf, para la Ópera de París, compositora finlandesa y que fue recibida con absoluto entusiasmo en el Festival de Salzburgo, heredera de las tradiciones fronterizas entre su tierra y las influencias rusas, partiendo de Shostakovich, que alcanzaran hasta Henri Doutilleux, y en las nuevas tecnologías procedentes del “IRCAM”, de P. Boulez. Cobra relevancia el espacio de la voz y el mundo escénico- “L´amour de loin”-, o “Chateau de l´ame”, sobre poemas védicos. El tratamiento en conjunto del color, resultará determinante, ya desde los años del “IRCAM”, con Stilleben” o “Vers le blanc”. Su dominio absoluto sobre la voz, lo encontraremos en su facilidad en comprender y acentuar con agudeza las atmósferas poéticas, remarcadas por un profundo sentido intuitivo. “Solar”, continúa la línea de “Lightbogen” o Amers” y es un trabajo que fue ya defendido por Ernest Martínez Izquierdo, con el “Grupo Barcelona 2016”, en las actividades del desaparecido “Festival de Alicante”.

Steve Reich, completa con “City Life” (1995), pope de las vanguardias, en el ámbito de los minimalismos, con ejemplos como “Four Organs”, en la que las maracas marcan un curioso pulso regular, con repeticiones incesantes de un solo acorde que avanza mediante la prolongación gradual de cada nota. En su equipo de avezados estilistas, su colega Philip Glass, La Monte Young o Terry Riley, destacados por su pujante presencia, tras formarse en la Juilliard School neoyorquina. Reich, en beneficio propio, sabrá aproximarse con fortuna a John Cage o Karl Keinz Stockhausen, en los cursos de Darmstadt. El compositor recibió el reconocimiento en nuestro país, al recibir el “Premio de la Fundación BBVA”, de “Fronteras del Conocimiento de la Música Contemporánea. El Steve Reich que en otro curioso aspecto, se dejó llevar por la tentación de indagar en Ghana, las posibilidades de las percusiones africanas en los más variados registros tímbricos. Obras como la ópera “The Cave”, fue recibida con entusiasmo en el Wien Festival, de 1993, y que tendríamos posteriormente en nuestro país, con gran aparato de video-instalación, en un montaje de Beryl Korot, que procuraba indagar el lugar común de las culturas judías y musulmanas. Sería el “Reina Sofía”- 1994-, quien presentase la adaptación de esa ópera infrecuente. Para críticos, conocedores y analistas, la figura de Steve Reich, viene a resultar la de un genuino “self made musician”, con toda la carga presumible de sus connotaciones artísticas.

Para mañana día 2, en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, segunda actividad en la que destaca el “Proyecto de Cámara”, en el “JONDE FOCUS”, dedicado a los años 2008/13 y que musicalmente, dejará preferencia a Alberto Rosado -dirección y piano-; José Luís Estellés-clarinete-;Miquel Bernat- percusiones y a Hara Alonso, pianista y compositora, en una serie de obras de compositores, casi en exclusiva primicia. Hanna Kendall, con “Vera” (2008), nacida en Londres y que recibió recientemente el Premio Hindemith. Su trabajo destaca por las pretensiones de establecer un puente entre culturas distantes, ampliando también en aspectos como narradora. Tiende al uso de dinámicas llamativas y polarizadas, ubicándose en espacios distantes en la propia sala de conciertos, aprovechándose de los medios que ofrecen las posibilidades instrumentales. Destaca el ideario elaborado a partir de su obra “Tuxedo”, que remite al arte plástico de Jean Pierre Basquiat. Trabajos como “Tuxedo Vasco da Gama”, inspirado en la pieza “Wade in the Water” o “Tuxedo: Hot Summer no Water”, donde el chelo marca su evolución. También compuso la ópera de cámara “Disilusioned Dreamer”, en dedicatoria a Martin Carter, activista por los derechos humanos en Guyana. Obras suyas fueron estrenadas por formaciones como la “London S.O.”, la Seattle S.O.” o la “London Sinfonietta”, prestando actualmente una atención a la ópera afrofuturista, destacando el vocalismo experimental, de Elaine Mitchener.

Carlos David Perales Cejudo, tendrá “Types of blue” (2015), especializado en el Elektroakustik und Tonmeisterlen Ausburg”, con D. Kauffmann, pasando como compositor en Residencia de la Universidad Nacional de Singapur, en 2000, puerta abierta a otras convocatorias internacionales. Siguió estudios en la Drama ud Kunst Universität Wien, en las materias de composición y dirección con Michael Jarell y Leopold Hager. Entre 2002/5, ejerció como director artístico en el “JOGU”, valenciano, recibiendo frecuentes encargos de festivales y orquestas. Fue galardonado en 2003 con el Premio Andaluz de la Juventud, a los que se añadirán el “Miniatura electrocústic” y el “NexeDuet” o el de la “SGAE”, de la Fundación Autor “CNDM”.

Pierre Jodlowsky, apunta a “Coliseum” (2008), compositor prestigiado en el espacio de los multimedia y las especialidades de alta intensidad, entre electroacústica y sonidos convencionales. En su campo de operaciones, nos encontramos con permanentes intercambios con los mundos de la danza, el teatro, las artes visuales, las instalaciones interactivas y las más variadas puestas escénicas. Codirigió el “éOlé”, de los Estudios de Investigación y producción “Odissud”, del Centro Cultual Blagnac y el “Festival Novelum”, de Toulouse (1990/2014). Obras suyas suscitaron el interés del “Ensemble Intercontemporain” (París); “Ictus” (Bélgica” o “KNM” (Berlin), el “MusikFabrik”m “Court- circuit”, “Les Elements” y la “Berg O.”, de Praga.

Mizzy Mazzoli, con el estreno en España de “Set that on Fire” (2013), compositora que tuvimos en la pasada temporada de la “RFG”, con la obra “Dark, with excesive bright”, basada en la poética de “El paraíso perdido”, de Milton, en una sesión compartida con “Gratulante”, de Sofía Oriana Infante, que se apoyaba en el “Codex Calixtinus”. Mazzoli, había sido nominada a un “Grammy”, por “Vísperas para violín”, en un registro de Olivia De Prato y en el ámbito lírico, el reconocimiento le llegaría por “Proving Up”, en colaboración con Royce Vavrek, encargo de la Washinston National Opera , basada en un relato de Karen Russell, una crítica a los valores del sueño americano. Con ese libretista, compondrá “Braking the waves”, un compromiso con la Ópera de Filadelfia. “Salt”, un destacado trabajo, fue pensado para la chelista Maya Beiser y la vocalista Helga Davis, estrenada como parte del “BAM Next Wave Festival”, con dirección de Robert Woodruff. Ejerció como compositora en residencia del “MEAD”, en la Orquesta Sinfónica de Chicago, cargo que repetirá con la Ópera de Filadelfia , y en el Gotham Chamber and Music Theatre-Group y en la O.S. de Albany.

Jesús Torres, en un estreno absoluto en la versión para clarinete del “Cuarteto con clarinete” (2009), compositor familiar en los eventos contemporáneos. Rueda se acerca en su estética a las corrientes francesas, compaginables con las tendencias de Toru Takemitsu, que le facilitan una detallismo exquisito para las formaciones instrumentales, gracias a la precisión del refinamiento armónico. Su música no se basa solamente en las sensualidades tímbricas, recurriendo igualmente al estimulo que le ofrecen las polifonías renacentistas, una evidencia en la densidad que caracteriza su obra. En ella, los acontecimientos se multiplican constantemente, se superponen o yuxtaponen de manera fugaz. Una música que está en evolución permanente, transformándose continuamente y desarrollándose en múltiples formas, partiendo de pocas ideas. La mayoría de sus obras se caracterizan por el uso de una armonía transparente, y no evita recurrir al uso de polarizaciones tonales. Su visión de su música, nada tiene en común con una vuelta al pasado apostando por algo que viene sucediendo desde hace años: el uso desprejuiciado de cualquier combinación de sonidos o de intervalos.