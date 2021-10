La ley animal

EN este tiempo urbano, sentimental, de familias reducidas y gente solitaria, perros y gatos suplen a menudo la compañía que falta, una vida más natural o al hijo que no se puede o quiere tener. Algunas conocidas mías cedieron sus perros a sus madres al dar a luz. Personas a quienes no gustan los animales, suelen citar la simpatía de Hitler por los perros, una bobada. Muchas fobias hacia los canes se originan en algún incidente infantil.

El único comentario psicoanalítico que leí sobre la fobia animal concluía que solía ocultar un temor a los propios instintos. No lo sé, pero a quien nada atraen los animales no podría por ello ser peor considerado. Simplemente no le atraen, quizá porque tampoco tiene espacio, tiempo o posibilidad de tratarlos. He conocido gentes muy brutas afectas a los animales y a buena gente desafecta, pero nunca a personas delicadas de cualquier condición a quienes no les gustasen.

No puedo entender un marcado rechazo de los animales, menos en ministros de la religión o gentes de aspiración espiritual. Una vez me molestó mucho que uno de ellos pisotease una “vaca loura” (Lucanus cervus), bello y raro insecto asociado al roble antes muy abundante en Galicia y cuya muerte en Alemania está penalizada.

Hay un continuo vital entre animales y hombres y cuando se maltrata animales es fácil llegar a maltratar hombres por más que Hitler amase a sus pastores alemanes (no podríamos imaginarlos de otra raza). Continuidad de toda vida que hace sagrado al animal en algunas religiones.

Si se fijan bien, el animal es un milagro, un asombroso don natural en retroceso por el carácter invasivo de nuestra especie. Perros y gatos no, solo los animales sin utilidad, la mayoría. La proximidad al animal es fuente de vitalidad y de salud física y psíquica (es célebre el caso del individuo al que dieron un perro y el contacto con tal realidad le sacó del manicomio), pero los ganaderos deben ser compensados en el caso del lobo.

No comparto la opinión de Nietzsche, quién contradiciendo a Schopenhauer –a quién gustaba más su perro que la gente–, entendía la aproximación a los animales como un rasgo más de una época sentimental y decadente, aunque pueda haber algo de verdad en ello.

En todo caso, con la salvedad de no conocer todavía bien el texto, bienvenida sea una ley de protección animal.