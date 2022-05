La leyenda de Clavijo: Hispaniarvm Patroni

CADA 23 de MAYO, incluido el del presente 2022 que además es Año Santo Jacobeo, tiene lugar en la Catedral compostelana una misa que conmemora el milagro de la aparición del Apóstol Santiago en la legendaria Batalla de Clavijo, acaecida supuestamente tal día como hoy hace mil ciento setenta y ocho años. El aura de misticismo que envolvió a la mitológica contienda fue clave no solo para potenciar la tradición jacobea e impulsar las peregrinaciones que se multiplicarían en los siglos posteriores; sino también para justificar el Voto de Santiago y su nombramiento como Santo Patrón de España, de su arma de Caballería y del Reino de Galicia. Todavía hoy puede leerse en el Altar Mayor del templo una inscripción barroca en latín que dice: “HIC EST CORPVS DI IACOBI APOSTOLI ET HISPANIARVM PATRONI”, “Aquí yace el cuerpo de Santiago, Apóstol y Patrón de España”.

En pleno año 844, cuando se produjo la batalla, hacía un siglo del inicio de la Reconquista en tierras de Covadonga por el Rey Don Pelayo, y tan solo treinta años del descubrimiento del sepulcro del Apóstol por un ermitaño llamado Paio, que vivía en el Bosque de Solovio donde hoy se sitúa el Mercado de Abastos y la Iglesia de San Fiz. Una noche presenció una serie de fenómenos lumínicos bajo el campo estrellado del cielo, el Campus Stellae, que según algunas teorías da nombre al topónimo de Compostela. El hallazgo de un sepulcro por el Obispo Teodomiro de Iria en aquel lugar motivó el nacimiento de la tradición jacobea, al atribuir su pertenencia al Apóstol Santiago. Reinando Alfonso II “el Casto” se construiría el primer mausoleo, que el propio monarca visitaría siendo el primer soberano en peregrinar a Santiago, que cuenta además con una bella estatua frente a la facultad de historia compostelana.

El Reino galaico-astur fue heredado por Ramiro I en el 842, quien aumentó la política belicista contra el invasor debido a su negativa de seguir sufragando el “Tributo de las cien doncellas” impuesto por el Emirato Omeya de Córdoba. Cuenta la leyenda que el 23 de mayo del año 844 en el municipio riojano de Clavijo tuvo lugar un enfrentamiento entre las tropas cristianas de Ramiro I y las moras de Abderramán II. Pese a la apabullante inferioridad numérica de los astures, el Rey, su Lugarteniente don Sancho Fernández de Tejada y un puñado de caballeros fueron quien de conseguir la victoria gracias a la aparición milagrosa del Apóstol Santiago. El Santo, subido a un caballo blanco y portando una espada envuelta en llamas, sembró el terror entre los sarracenos que huyeron despavoridos. Ramiro I reconoció a Sancho Fernández de Tejada otorgándole el Señorío del Ilustre Solar de Tejada y Valdeosera, cuyos descendientes todavía constituyen a día de hoy la más antigua corporación nobiliaria del Reino.

La realidad histórica nos habla de que Clavijo fue en verdad una mitificación de la verdadera Segunda Batalla de Albelda de Iregua, en la que los cristianos derrotaron a la dinastía Banu Qasi en tierras del Ebro. No obstante, la mitificación de Clavijo sirvió para crear la leyenda de Santiago Matamoros, cuya intervención milagrosa favoreció el Voto de Santiago; es decir nacía a partir de entonces el histórico compromiso de los Reinos cristianos con el Apóstol, institucionalizado en 1643 como Ofrenda Nacional por Felipe IV, motivando el nombramiento de Santiago el Mayor como Patrón de todos los Reinos de las Españas. Se popularizó por las tropas cristianas durante la Reconquista el grito de “Santiago y cierra, España”, como encomienda al Apóstol antes de iniciar los actos bélicos.

En el siglo XII nacería la Orden de Santiago, que junto a las de Calatrava y Alcántara, (y posteriormente Montesa), conformarían las órdenes religiosas y militares que favorecieron la repoblación cristiana en los nuevos territorios. La de Santiago se encargó de la protección de los caminos que conducían al sepulcro compostelano. No podemos tampoco dejar de mencionar a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén y Malta, que desempeñó importantes labores hospitalarias en el Camino, véase la Encomienda de Portomarín. Cada 25 de julio un grupo de estos nobles Caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y Malta, (que todavía subsisten hoy en día), escoltan la procesión del relicario de Santiago a su paso por el Obradoiro.

En nuestra ciudad, la iconografía conmemorativa de la Batalla de Clavijo está más presente de lo que pudiéramos pensar, incluso existe una calle dedicada a la contienda. Coronando la sobriedad neoclásica del frontón dieciochesco del Pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago y la Presidencia de la Xunta de Galicia, podemos observar una representación ecuestre del Apóstol en pleno acto de guerra, a lomos de un corcel en posición de galope bípedo, portando espada y cruz en cada mano, y cargando contra un grupo de soldados sarracenos que ruegan piedad extendiendo sus manos.

En el interior de la Catedral, concretamente en la Capilla Mayor, se encuentran las tres representaciones iconológicas de Santiago: Apóstol, Peregrino y Caballero. El Santiago Apóstol, figura majestuosa sentada en trono y luciendo corona y esclavina de plata pedreada. El Santiago Peregrino, el más austero y humilde, ataviado con sombrero jacobeo y bastón de caminante. Custodiado por los cuatro flancos, por cuatro monarcas hispanos que le rinden pleitesía y que manifiestan el histórico compromiso de la Corona con Santiago: Alfonso II “el Casto”, Ramiro I, Fernando V “el Católico” y Felipe IV “el Grande”. Finalmente, en la parte más alta del Altar Mayor, justo sobre el imponente escudo heráldico del Rey Felipe IV que corona el baldaquino, se sitúa la tercera representación, la de Santiago Caballero, que nos muestra a un apóstol justiciero y templado, escoltado por dos ángeles, sobre un caballo desbocado que parece saltar sobre el altar.

Hasta hace bien poco, en el llamado Camarín de Santiago Caballero, situado en la nave de Azabacherías, lucía una “polémica” estatua barroca en madera del escultor gallego José Gambino de un Santiago que espada en mano arremetía sin piedad contra un grupo de infieles. En el año 2006, cuando los aires de la corrección política incoaban en nuestra sociedad, se decidió ocultar con un conjunto de lirios blancos las cabezas degolladas de los mahometanos, a fin de no oprobiar al mundo musulmán. Algunos, con sorna e ironía quevediana, apodaron al Santo tras la redecoración como “Santiago Mataflores”. Finalmente, en el año 2020, el Matamoros desaparecía definitivamente del Camarín. Hoy la imagen del Caballero, algo apartada y denostada, puede visitarse en la Capilla del Alba, un pequeño y desconocido oratorio rococó situado en el Claustro. Decisión injusta y desacertada para la humilde opinión del que escribe estas líneas.

Nunca he sido amigo de polémicas innecesarias o de ofensas gratuitas, pero siempre he creído firmemente que el estudio y la divulgación de la historia, como disciplina humanística que es, no debe verse interferida por las sensibilidades políticas modernas o por corrientes intelectuales neocensoras. La historia no es más que una sucesión de acciones épicas y cruentas masacres, de caballeros bondadosos y verdugos miserables; es, en definitiva, una sucesión metafórica de luces y sombras. El problema aparece cuando se pretende reescribir la narrativa histórica obviando las sombras, o lo que es más grave, considerando sombras todo aquello que no se ajusta al discurso políticamente aceptable del momento. Y ahí hoy todo se incluye, desde el descubrimiento de las Indias, la Reconquista, o más recientemente, la leyenda de Santiago Matamoros.

Parece evidente que la Batalla de Clavijo se concibe en nuestros días como la quintaesencia de la incorreción política; no obstante, su importancia es capital para la tradición jacobea, puesto que permitió configurar en gran medida el proceso de unidad religiosa y social de la Reconquista, que, en última instancia, fue responsable de poner a Sancti Iacobi de Campus Stellae en el mapa de la Cristiandad. Decía mi admirado don Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, el que fuera Presidente de la República en el exilio y probablemente nuestro mejor medievalista, que “sin la Reconquista, no se habría descubierto jamás el sepulcro de Santiago, y no habrían tenido lugar las peregrinaciones ni nuestra definitiva incorporación cultural, institucional y vital a Occidente”.

El espíritu guerrero de la Batalla de Clavijo fue recogido en los versos iniciales del “Himno al Apóstol Santiago”, escritos por el médico, político tradicionalista y poeta compostelano don Juan Barcia Caballero hace algo más de un siglo: “Santo Adalid, Patrón de las Españas, / amigo del Señor: / Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. / Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar, / en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar”. Himno que, acompañado por la melodía compuesta por el músico Manuel Soler Palmer, todavía hoy suena con el funcionamiento del Botafumeiro, y que este 23 de mayo de 2022, 1178 años después del milagro de Clavijo, lo volverá a hacer para deleite de los peregrinos.

Hago mías, para terminar, unas bellas palabras con las que el propio Sánchez-Albornoz concluyó un célebre artículo titulado “La vigencia de Santiago” pocos años antes de fallecer: “Santiago, mantén unida y firme a esa España que te hizo y que hiciste. Que hiciste fortificando sus arrestos bélicos contra sus enemigos. Y que te hizo al darte a conocer y a adorar por todos los pueblos de Occidente y de América”.