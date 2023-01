La loba y el novato

SIGUE coleando la canción de Shakira y Bizarrap, Bizarrap y Shakira, tanto monta, monta tanto: es que, cuando nos da por lo intelectual, somos imparables. Las televisiones van trufadas con la exégesis del texto. No hablan mucho de la calidad poética, o más bien de su ausencia, sino que se paran en el hecho de la venganza de la loba, según Shakira se autodenomina.

Es tanto como no fijarse en el lenguaje de Shakespeare (perdón por las comparaciones, así, sin anestesia ni nada) y sí en el morbo de reyes y príncipes que, oh bendito hombre de Stratford, visionario bardo como ninguno, ya entonces marcaban estilo en amoríos y venganzas. Me hubiera gustado que Shakespeare hiciera ‘The Crown’, pero se lo han dado a Peter Morgan. Sigo muy enganchado de una lánguida Diana, no tanto cazadora como cazada. Me salta Shakespeare de inmediato en el chip de la memoria porque Shakira menciona a Casio.

Ah, que es el reloj. Seguro que ya está de moda. No me he puesto a seguir a Piqué para ver cómo va su Liga, pero seguro que acabará sacándole partido a todo esto (nunca mejor dicho, lo del partido). Menudo es él. Y menuda es ella. Casio, como romano, por cierto, no tiene desperdicio. Sus batallas por el poder (en eso no hemos cambiado nada), su cercanía a los sucesos que acabaron con la vida de César, hicieron del tribuno un hombre famoso, turbulento y complejo. También muy trágico. Y Shakespeare, como hacía siempre, como también hace Piqué con sus cosas, le sacó partido. Shakira se queda en el Casio reloj, no nos sorprende con Shakespeare. Pero el reloj Casio marcó una época, hay que decirlo, y tiene una segunda vida ‘vintage’ en algunos de sus apreciados modelos. Ya verán como Casio y Twingo van a salir muy beneficiados de todo esto. Es como una publicidad inversa, que funciona muy bien. (Por cierto, ya metidos en harina: el Casio romano se apellidaba Longino... pero no Longines).

Mientras hablamos sin parar de la canción, y de sus calculados ripios, las redes arden (esto es lo normal), las descargas se precipitan, lo que demuestra que, como negocio, la cosa funciona. Hace mucho que sabemos que, en las manifestaciones artísticas, hay muchos elementos que contribuyen a las sacudidas emocionales, y no todas tienen por qué ser, precisamente, artísticas. El despecho es un típico argumento de la literatura, decíamos ayer. Por supuesto, también de la música. Siempre hay un momento ‘Pimpinela’, dicho sea sin ofender. Es posible que el rencor nos mueva más que el amor.

Shakira, o sus asesores, acaban de dividir el mundo entre Rolex y Casio, entre Ferrari y Twingo. Qué cosas. El mundo y el enamoramiento. ¿Y las mujeres? ¿También? Es muy cómico que se estudie esta letra con la misma profundidad de un poema de Keats. Pero en esas estamos. Creo que da una idea muy exacta de este momento. La loba y el novato han acaparado el invierno, con este relato de resentimiento, dejando de lado todos los desamores que estos días aterrizan en el cuché. Hasta en eso triunfan, la verdad. Tienen buena mano. En ‘The Crown’, Diana canta contra Isabel II y canta su despecho contra su marido, el Príncipe de Gales, pero lo hace dando una entrevista a la BBC. Siempre ha habido muchas maneras de cantar.