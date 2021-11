La madeja enredada

ANDA ocupado el ciudadano Sánchez en buscarle el cabo de hilo a la madeja, para hacer el hilván que precisa su chaqueta de mal paño y, aunque es ducho el personaje en aviesas composturas, nada es fácil, cuando reina el desorden, la insidia y el enredo que contiene el ovillero. La madeja enmarañada no es propicia para usar en la dura confección de la política. Y la usó. Y la sigue usando el susodicho.

Alcanzado el objetivo, se sentó en la poltrona del palacio, por el método de arribo en pista, con la ayuda de controladores que cobraron al jerarca sus servicios, en moneda de prebendas, ministerios y otros cargos, cuyo importe paga el pueblo. Con lo cual ya tenemos la madeja, y la urdimbre y la trama. Y tenemos el telar.

Pero hay varios tejedores. Y estos tienen, en sus manos, el poder que da el apoyo y asegura pervivencia. Conocen, al dedillo, los secretos del enredo, la añagaza, la insidia y sujetan amarrado por los pactos al ingenuo tejedor. Los conocemos. Unos quieren más dinero y más poder y manejo en las cosas del telar, amenazan con el plante y organizan, en secreto, la algarada, otros piden, a destiempo y, con descaro, una parte de la tierra que es de todos.

Y lo hacen porque saben que el osado tejedor tiene atadas las dos manos, que él solito las ató, cuando obvió, con desprecio y osadía, otras opciones. Lo más grave es que el taller, que es nuestra España, entra en riesgo de ruina, porque un tal doctor don Pedro se metió en hilaturas peligrosas, acuciado por las ansias del poder. Ya lo tiene y, ahora, ¿qué?

Gobernar no es pronunciar discursos de alocada literatura populista y cuentos chinos, subvertir prioridades, alentando la vagancia con subvenciones en vez de trabajo, asumir con preferencia la revisión revanchista de nuestra historia. Gobernar es propiciar la creación de empresas y no aumentar el gasto público innecesario, solo por satisfacer los compromisos adquiridos con los amigos y los pactos.

Gobernar no es hacer política de partido, favoreciendo a los propios y castigando a los que no nos dan el voto. Gobernar no es hipotecar la propia autoridad con socios de gobierno alimentados por ideologías poco asumibles para el resto de los españoles. Gobernar no es pretender hacerlo con las manos atadas, cuando la madeja política está enredada y es preciso buscar el cabo de hilo para desenredarla.